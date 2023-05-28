في ذكرى وفاة أسامة أنور عكاشة.. ابنته مذيعة شهيرة وزوجته فنانة

تحل اليوم ذكرى وفاة واحد من رواد ومؤلفي الدراما التليفزيونية، قدم العديد من المسلسلات الناجحة التي ارتبط وجدان الجمهور بها، وأصبحت مسلسلاته كلاسيكيات لا يمكن نسيانها، فعندما يتم عرضها كل مرة تحصل على مشاهدة عالية، لتصبح علامة تاريخية، إنه المؤلف الكبير أسامة أنور عكاشة الذي طور في طريقة كتابة المسلسلات التليفزيونية من خلال استخدامه لموهبته الروائية.

مؤلفات أسامة أنور عكاشة:

كتب رائعته «الشهد والدموع» 1983، وحققت نجاحاً كبيراً دفعه لكتابة الجزء الثاني في 1985، وفي العام التالي بلغت ذروة نجاحه عندما كتب «رحلة السيد أبو العلا البشري»، و"الحب وأشياء آخرى"، وفي 1987 كتب «ليالي الحلمية» في حبكة جعلت الصراع يشتد بين أبطاله «سليم البدري» يحيى الفخراني، والعمدة «سليمان غانم» صلاح السعدني؛ ليستمر في كتابته حتى الجزء الخامس الذي عرطض في 1995.

مسلسلات أنور عكاشة



كان كبار النجوم يتهافتون على كتابات أنور عكاشة لإيمانهم بأنها سوف تعيش طوال الأبد، فكتب «ضمير أبلة حكمت» لفاتن حمامة، و«امرأة من زمن الحب» لسميرة أحمد، و«الأستاذ إلهامي» ليوسف شعبان، ومسلسل «جواز المرور» لكريم عبد العزيز ومحمد رياض، وياسمين عبد العزيز.

كون مع رفيق دربه المخرج إسماعيل عبد الحافظ ثنائيا في عدة أعمال أبرزها: «ليالي الحلمية، والشهد والدموع»، والتي حققت نجاحًا كبيرا وقت عرضهما

أسامة أنور عكاشة وزواجه:

بمشاعر فياضة، كتبت عبير منير عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور “إنستجرام“، قائلة: «إلى الغائب الحاضر أسامة أنور عكاشة، أحاول جاهدة أن أكتب ما يليق بعمق وجمال أحلى سنوات عمرنا يا حبيبى وزوجى وصديقى وتوأم روحي، التقينا في غفلة من الزمن، كنت هدية عمري، وكنت النور الذى يضيء عمرك».

وأضافت: «هى كلماتك كم أفتقدك فى زمن صعب؛ افتقدت عندك حكايتك، حبك، عطفك، حنانك، رقى أخلاقك، شهامتك، حمايتك، فرحتنا يا هدية القدر لي، أين لي بلحظات فى قربك».

واختتمت عبير منير رسالتها إلى زوجها الراحل الكاتب أسامة أنور عكاشة: «حبيبى أنت لم تفارقني، إنك تعيش بداخلي، قلبي ينبض بالحب والوفاء لك، ولساني يكرر كلماتك لى، يكفيني أنك تركت لي اسمك وسمعتك الطيبة بين الناس، ليذكرك كل من يعرفك بكل خير، أحتسبك يا أغلى الناس في أعلى جنات الفردوس الأعلى بإذن الله، وأعاننى الله على الحياة، في ظل ذكرياتنا، سأظل أدعو لك حتي أجاورك، وستظل في قلبي مهما ابتعدت».

أبناء أسامة أنور عكاشة

أنجب "هشام" الذي عمل في مجال الإخراج، و"نسرين" مذيعة الراديو الشهيرة.