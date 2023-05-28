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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بشرى سارة| الحكومة توافق على استيراد السيارات خلال الشهر الحالي

السماح باستيراد سيارات
السماح باستيراد سيارات العام الماضي

أصدرت وزارتا التجارة والصناعة والمالية قرارًا باستيراد السيارات تامة الصنع "أنماط وسعات واستخدامات مختلفة"، من موديلات السيارات للعام الماضي رسمياً، والتي كان من المقرّر البدء بالعمل به خلال يوليو المقبل.

السماح باستيراد سيارات العام الماضي 

في ذلك السياق أوضح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة في خطاب موجه إلى الدكتور محمد معيط، وزير المالية قائلاً "إن السماح باستيراد السيارات موديل العام الماضي وسيكون لذلك القرار مردود إيجابي على سوق السيارات بشكل عام".

صورة القرار 

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وتابعت وزير التجارة والصناعة قائلة: "إنه من أجل المساواة مع باقي أسواق العالم نرجو السماح ببدء استيراد تلك السيارات من أبريل".

السماح باستيراد سيارات العام الماضي 

مؤكدًا على أن القرار باستيراد السيارات تامة الصنع لا يتعارض مع قرار السماح ببدء استيراد السيارات موديلات العام الجديد الذي يتوقع أن يرفع من القيمة والجودة المقدمة للعميل داخل مصر، مع القواعد الاستيرادية المقررة.

السماح باستيراد سيارات العام الماضي 

الجدير بالذكر أن وزارة المالية وجهت من خلال إخطار "عاجل جدًا" إلي جميع المناطق الجمركية والإدارات المركزية، بالبدء في تنفيذ القرار من شهر مايو الحالي من العام الجاري .

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