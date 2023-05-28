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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حالتها غير مستقرة.. شاب يصدم ثلاثينية بسيارته في شارع البحر الأعظم بالجيزة

اسعاف - أرشيفية
اسعاف - أرشيفية

أصيب ربة منزل في الجيزة، بإصابات متفرقة في الجسد جراء حادث مروري في شارع البحر الأعظم، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة وغير مستقرة.

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تفاصيل إصابة سيدة في حادث مروري بـ الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة، أفاد بورود بلاغا تضمن وقوع حادث مروري في شارع البحر الأعظم، وإصابة سيدة جراء الحادث، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة الإنتقال والفحص وكشف ملابسات الواقعة.

بالإنتقال والفحص، تبين من تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وصول ربة منزل - ثلاثينية إلى مستشفى أم المصريين مصابة بنزيف وكسور متفرقة وسحجات في أنحاء الجسد، وحالتها غير مستقرة ولا يمكن إستجوابها.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، أن وراء إرتكاب الواقعة شاب 20 سنة صدم بسيارته سيدة حال عبورها الطريق في شارع البحر الأعظم، مما نتج عنه إصابتها وتم ضبطه والتحفظ على السيارة، وتحرر المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة في الجيزة لإستكمال التحقيقات. 

الجيزة شارع البحر الاعظم حادث مروري المرور ربة منزل

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