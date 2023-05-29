عمق مداس الإطار يؤثر على السيارة ويهدد سلامتك| تفاصيل

مداس الإطارات جزء مهم من سلامة القيادة والأداء الخاصة بالسيارة، حيث يمنح عمق مداس الإطارات القوة والقدرة للسيارة من أجل التحكم في قيادتها علي الطرق، حيث يعمل عمق مداس الإطارات علي التحكم في تسارع السيارة، والانعطافات، ويساعد في استهلاك الوقود، وعند تأكل المطاط المتواجد علي مداس الإطارات المتواجد علي المداس تقل فاعلية .

قياس عمق مداس الإطارات

وتعد مراقبة عمق مداس الإطار جزء مهم من الصيانة الروتينية للإطار، ويتم حساب عمق المداس من أعلى مطاط الإطار إلى أسفل أعمق أخاديد الإطار، ويتآكل المطاط الذي يتكون منه المداس ، وهو الشيء الذي يمنحك قوة الجر، وإذا تآكل المداس كثيرًا فيصبح هناك مشكلة خطيرة تتعلق بالسلامة.

قياس عمق مداس الإطارات

بالإضافة الي أن عمق مداس الإطار الغير كافي يهدد سلامة القيادة، خصوصا أثناء القيادة على الأرضيات الرطبة أو الأرضيات التي يمكن أن تنزلق منها السيارة، حيث يؤثر عمق المداس الخاص بالإطار بشكل ملحوظ على مناورات الكبح، كما يؤثر على نقل قوة السيارة، بالإضافة الي انه يؤثر أيضاً على استقرار السيارة في المنعطفات.

قياس عمق مداس الإطارات

الجدير بالذكر انه من الضرورة أن يتم فحص الإطارات من وقت لأخر، وان يتم قياس عمق مداس الإطار للتأكد من عدم تآكله، حيث يتعين عدم نقص عمق المداس الخاص بالإطارات عن 4 مم بالنسبة للإطار الشتوي، وعن 3 مم بالنسبة للإطار الصيفي.