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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية تنظم اجتماعا خاصا لعرض المبادرة المصرية للمشروعات الخضراء الذكية غدا

الجامعة العربية
الجامعة العربية

 تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة التنمية المستدامة و التعاون الدولي) غدا /الأربعاء/ الاجتماع الخاص بعرض المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية، وبحضور شركاء التنمية للتعرف على المبادرة.

وقالت مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية الوزير مفوض ندى العجيزي- فى تصريح اليوم / الثلاثاء/ - إنه في إطار رئاسة جمهورية مصر العربية الحالية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، يتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

وأضافت أن المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمصر السفير هشام بدر سيقدم عرضا للمبادرة خلال الاجتماع يعقبه نقاش عام مع شركاء التنمية.

وأكدت أن الجامعة العربية تنظم هذا الاجتماع بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية في إطار دعم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لجهود جمهورية مصر العربية لنجاح المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ورغبة منها في بحث إمكانية تعزيز التعاون المشترك والشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات العربية العاملة في مجال التنمية المستدامة، ومن ثم إمكانية تعميم المبادرة المصرية على الدول العربية لما لها من أثر بالغ على رفع مستوى وعي المجتمعات العربية بظاهرة تغير المناخ وتحدياتها وبقضايا التنمية المستدامة بشكل عام.

وتهدف المبادرة إلى التأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف؛ ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها من الداخل والخارج، وتعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي؛ وتمكين جميع محافظات مصر والوصول إلى مختلف الفئات مجتمعياً وجغرافياً، ونشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيات الحديثة، وتمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي والبيئة، وإدماج كافة أطياف المجتمع في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي.

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