بعد شائعات الانفصال.. أجمل صور لـ أحمد سعد مع زوجته |شاهد

تصدَّرت علياء بسيوني، زوجة أحمد سعد، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل وذلك بعد إثارتها الجدل بعد ما كتبت رسالة غامضة عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: "لا تقولين أبدا أنني أستطيع تغيير شريكي للأفضل.. وهذا غير موجود في الواقع".

وهو ما أثار الجدل على السوشيال ميديا، وسرعان ما قام الفنان أحمد سعد بنشر صور تجمعه بزوجته علياء، ليحسم من خلالها حقيقة الشائعات التى انتشرت خلال الساعات الماضية حول انفصالهما.

ونشر أحمد سعد صورًا تجمعه بزوجته وعلق عليها قائلاً: أنت هدية ربنا ليا.

وتتميز زوجة أحمد سعد، في الصور بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها، ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا.

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعة من صورهما