إنذارات خاطئة.. بيانات عاجلة من كوريا الجنوبية واليابان بعد صاروخ بيونج يانج

أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن الحكومة أطلقت إنذارًا طارئًا عن طريق الخطأ لسكان العاصمة سول، ناصحة إياهم بالاستعداد لإخلاء منازلهم، عقب إطلاق على ما يبدو صاروخ فضائي من قبل بيونج يانج.

وقالت الوكالة، إن حكومة مدينة سول أطلقت اليوم الأربعاء عن طريق الخطأ إنذارًا طارئًا تنصح المواطنين بالاستعداد للإخلاء بعد إطلاق كوريا الشمالية لما يبدو أنه صاروخ مدعية أنه "قمر صناعي فضائي".

وتم إرسال تنبيه الهاتف المحمول إلى جميع مواطني سول، بعد وقت قصير من تصريح هيئة الأركان المشتركة بأن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه قمر صناعي فضائي، لكن وزارة الداخلية تراجعت عن الإنذار بعدها، قائلة إن التحذير أُرسل بالخطأ.

وقالت وزارة الداخلية "أبلغنا أن تحذير التأهب الذي أصدرته مدينة سول الحضرية في الساعة 6:41 صباحًا كان خطأً".

كما ألغت اليابان حالة الإنذار الجوي، التي أطلقتها صباح اليوم الأربعاء، في محافظة أوكيناوا الجنوبية، بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا في اتجاه الجنوب.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فبعد حوالي 30 دقيقة من الإنذار، غردت الحكومة اليابانية على موقع "تويتر"، بأنه تم إلغاء التنبيه، مضيفة أنه من المتوقع ألا يصل الصاروخ الذي أُبلغ عنه إلى اليابان.

من جانبها، أفادت وكالة أنباء "يونهاب"، نقلاً عن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أن قذيفة كوريا الشمالية اختفت من الرادارات قبل أن تصل إلى نقطة الهبوط المتوقعة.

وقالت مصادر لوسائل الإعلام إن الجيش الكوري الجنوبي يحلل احتمال انفجار المقذوف في الجو أو تحطمها.

فيما قال خفر السواحل الياباني إن صاروخ كوريا الشمالية يُعتقد أنه سقط بالفعل، داعيًا الطائرات والسفن البحرية إلى مراقبة المعلومات، وفي حال العثور على شظايا دون الاقتراب، إبلاغ خفر السواحل.