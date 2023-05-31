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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمى لـ التدخين.. هل السجائر الإلكترونية أفضل من العادية؟

السجائر الإلكترونية
السجائر الإلكترونية والعادية

تحتفل الدول فى 13 مايو من كل عام بـ اليوم العالمى لمكافحة التدخين ويعتبر البعض أن السجائر الإلكترونية بديلا جيدا للأنواع التقليدية والشيشية .. فهل هذا صحيح؟

وذكر مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي أن السجائر الإلكترونية ليست آمنة تماما كما يعتقد البعض ولكنها أقل حدة من العادية، وإليكم أبرز أضرارها:
 

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تحتوي معظم السجائر الإلكترونية على النيكوتين ، والذي له آثار صحية ضارة معروفة. 

النيكوتين يسبب الإدمان بشكل كبير.
النيكوتين موجود فى السجائر الإلكترونية والعادية وهو مدمر لنمو الأجنة.
يمكن أن يضر النيكوتين بنمو دماغ المراهقين والشباب والذي يستمر حتى منتصف العشرينات.

السجائر الإلكترونية تدمر المخ
السجائر الإلكترونية تدمر المخ


النيكوتين خطر صحي على الحوامل البالغات وأطفالهن في طور النمو.

يحتوي رذاذ السجائر الإلكترونية على مكونات ضارة  تشمل المواد الكيميائية المسببة للسرطان والجزيئات الدقيقة التي تصل إلى عمق الرئتين. 

ويحتوي رذاذ السجائر الإلكترونية عمومًا على مواد كيميائية ضارة أقل من دخان منتجات التبغ المحترق.
 

 يمكن أن يكون التعرض الحاد للنيكوتين سامًا وتعرض الأطفال والبالغون للتسمم عن طريق البلع أو التنفس أو امتصاص سائل السجائر الإلكترونية من خلال الجلد أو العين.
يمكن أن تحتوي على مواد ضارة وربما ضارة ، بما في ذلك النيكوتين والمعادن الثقيلة مثل الرصاص والمركبات العضوية المتطايرة والعوامل المسببة للسرطان. 
 

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