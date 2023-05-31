اقتصاد السعودية.. عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة تجاوز 1.2 مليون شركة

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية "منشآت" أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وصل إلى 1.2 مليون منشأة، بزيادة قدرها 4.8% مقارنة بالربع الرابع من عام 2022، حيث حظيت العاصمة الرياض بالحصة الأكبر من عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بنسبة بلغت 41.4% تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 18.9%، فيما وصلت نسبة المنطقة الشرقية إلى 11.1%، وبقية المناطق إلى 28.6%.

وبحسب وكالة أنباء السعوية الرسمية “واس”، فقد جاء ذلك في تقرير "مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة " للربع الأول من عام 2023 الذي أصدرته الهيئة اليوم.

وتناول التقرير الجوانب التمويلية للقطاع، حيث شَهِد الربع الأول من العام الحالي المستوى الأعلى من تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة بلغت 1.35 ملياراً، مما أسهم في تعزيز بيئة الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في حين برز قطاعا التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة باعتبارهما أكثر القطاعات نشاطاً والأعلى تمويلاً في المملكة خلال الربع الأول من عام 2023.

وسلّط التقرير الضوء على مبادرات بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تستهدف رفع إسهامات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030، من خلال تقديم 6 منتجات تمويلية، تشمل البطاقات الائتمانية للمنشآت، وتمويل المتاجر الإلكترونية، إلى جانب تمويل رأس المال العامل، والتمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى التمويل بحد ائتماني متجدد، وأخيراً التمويل لأجل؛ حيث تسهم تلك المنتجات في تشجيع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التوسع والنمو في مشاريعهم ومزاولة أنشطتهم التجارية.

كما استعرض التقرير منجزات ملتقى بيبان 23 باعتباره الحدث الأكبر في تعزيز التواصل، وتطوير المهارات، وتبادل المعرفة لرواد الأعمال، مع الإسهام في بناء منظومة مزدهرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، حيث حضر الملتقى 145,000 زائر من أنحاء العالم، واحتضن نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال بالإضافة إلى اتفاقيات وإطلاقات وجولات استثمارية بقيمة تخطت 52 ملياراً، ومشاركة أكثر من 1200 عارض من مختلف أنحاء العالم.

وتضمن التقرير نظرة خاصة على بيئة ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة المدينة المنورة، حيث تشهد نشاطاً كبيراً في العمل الريادي، إذ تحتضن المنطقة أكثر من 60,000 منشأة صغيرة ومتوسطة خلال الربع الأول من العام الحالي.

كما أكّد التقرير على ما تتمتع به المدينة المنورة من مخزون ثري ومتنوع، مـن رأس المال البشري والثقافي والمالي، ما يجعلها واجهة استثمارية جاذبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين في مجموعة واسعة من القطاعات التقليدية والناشئة.

واستعرض التقرير مجموعة من المبادرات والبرامج التي تقدمها "منشآت"، بما في ذلك تطبيق "نوافذ"، الذي أُطلق عام 2020؛ بهدف تمكين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من إرشادات الخبراء والخدمات الاستشارية.

إلى جانب ذلك، سلّط التقرير الضوء على رؤى الخبراء وقصص النجاح في مختلف المجالات، بما في ذلك مقابلات مع الرئيس التنفيذي المُكلَّف لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبد الرحمن بن منصور، ومدير إدارة مراكز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في "منشآت" لطيفة المهوس، والمؤسِّس والرئيس التنفيذي لشركة سندس المتقدمة للصناعة طرفة المطيري، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "وايت هيلمت"، عبد الله أبا الخيل، بالإضافة إلى المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "المكرّمة" أفضل حسين نقيب،

يذكر أن "منشآت" أصدرت سلسلة من التقارير تحت مسمى "مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة" بشكل ربعي خلال العام 2022، تناولت خلالها أبرز الأرقام والتحديثات الخاصة بالقطاع وعدداً كبيراً من الحوارات مع الخبراء وصناع القرار، بالإضافة إلى قصص النجاح ودراسات الحالة، حيث تضمنت الأعداد السابقة تسليط الضوء على مناطق استثمارية حيوية وواعدة في المملكة مثل منطقة الرياض، ومنطقة مكة المكرمة و المنطقة الشرقية ومنطقة الجوف، فيما سلّط كل تقرير الضوء على قطاع يحظى بفرص واعدة للرواد، مثل قطاعات الأغذية والمشروبات، الترفيه والرياضة، التقنيات الصاعدة، الرعاية الصحية.

كما تصدر "منشآت" بشكل دوري سلسلة تقارير متخصصة حول مواضيع تهم رواد الأعمال في المملكة، كان آخرها تقرير متخصص بعنوان "استقطاب الكفاءات للمنشآت" و"دليل التواصل الفعّال"، و"بوابة التمويل" وغيرها؛ وذلك بهدف توفير مرجع موثوق للمعلومات والأرقام أمام رواد الأعمال والمستثمرين والمهتمين.