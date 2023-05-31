عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

تذبذب قوي في أسعار الذهب وتراجع الدولار | تفاصيل

إيمان عبد اللطيف
إيمان عبد اللطيف

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف، تغطية اقتصادية جديدة حيث يعتبر سعر الدولار اليوم في مصر 31-5-2023، أبرز ما يبحث عنه الكثير وذلك بالتزامن مع استقراره في البنوك للشهر الثالث على التوالي منذ مارس الماضي.

شاهد الفيديو:

وتراجع سعر الدولار بشكل قوي في السوق الموازية بقيمة نحو 5 جنيهات، حيث وصل التعامل عليه بنحو ما بين 36 و37، بعد ما سجل 42 جنيها قبل أيام، بدعم توقعات ارتفاع إيرادات السياحة وتصريحات وزير المالية حول استقرار الأوضاع قريبًا، وقدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها، حيث تنتظر مصر نحو 14 إلى 15  مليار دولار من إيرادات السياحة مع نهاية السنة المالية 2022- 2023 التي تنتهي 30 يونيو المقبل، وهو ما ينعش خزينة الدولة من العملة الصعبة.

حيث تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31-5-20253 من جديد، إذ هبط سعر الجرام من عيار 21 الأكثر انتشارا مجددا ، وهو أكثر ما يبحث عنه المصريين في محلات الصاغة.

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بتكلفة تتخطى 8 مليارات دولار.. إجراءات جديدة من الحكومة لإنتاج السولار والبنزين

5 جنيهات| تراجع غير مسبوق يضرب الدولار بالسوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

قولتله علمني الحاجات دي.. هاجر تطلب الخلع: جوزي مش رومانسي

كفاية تطبيل| رضا عبد العال ينتقد مروان عطية

تصفية سياسية أم خلافات عائلية.. العثور على نجل رئيس مخابرات القذافي مقتولا بالرصاص

إعلامي: الزمالك يطلب ضم نجم بيراميدز مقابل لاعبين من القلعة البيضاء.. تفاصيل

أمطار ورياح وأتربة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

ذروتها الخميس| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ48 ساعة القادمة

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

الصراع يشتد.. القوات الروسية تقصف بيلجورود الروسية بأكثر من 220 صاروخا

نتيجة إعدادية الشرقية بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر موعد ظهور النتيجة

غدا.. بدء تسجيل قراءة عداد الغاز ولمدة 20 يوما| كافة الطرق والتفاصيل

إسرائيل تنفي صلتها بقصف موقع لمنظمة فلسطينية على الحدود اللبنانية السورية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أسود.. عروس تثير الجدل بسبب موقف مع حماتها قبل حفل الزفاف

جفاف الشفاه علامة على الإصابة بمشكلة صحية.. اعرف حلها

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لرعد-33 لإحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية

حيوان مهدد بالانقراض يهرب من حديقة الحيوان إلى السوق في بريطانيا.. صور

فيديو

تذبذب قوي في أسعار الذهب وتراجع الدولار | تفاصيل

البسة أكلت العصفورات.. حكاية طفلة يمنية خطفت قلوب رواد السوشيال بدموعها

مش هكون مرتاحة.. ريهام عبد الغفور تفجر مفاجأة بشأن العمل مع نجلها

حقيقة هروب المدير الفني للزمالك.. ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ