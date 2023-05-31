تذبذب قوي في أسعار الذهب وتراجع الدولار | تفاصيل

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف، تغطية اقتصادية جديدة حيث يعتبر سعر الدولار اليوم في مصر 31-5-2023، أبرز ما يبحث عنه الكثير وذلك بالتزامن مع استقراره في البنوك للشهر الثالث على التوالي منذ مارس الماضي.

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وتراجع سعر الدولار بشكل قوي في السوق الموازية بقيمة نحو 5 جنيهات، حيث وصل التعامل عليه بنحو ما بين 36 و37، بعد ما سجل 42 جنيها قبل أيام، بدعم توقعات ارتفاع إيرادات السياحة وتصريحات وزير المالية حول استقرار الأوضاع قريبًا، وقدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها، حيث تنتظر مصر نحو 14 إلى 15 مليار دولار من إيرادات السياحة مع نهاية السنة المالية 2022- 2023 التي تنتهي 30 يونيو المقبل، وهو ما ينعش خزينة الدولة من العملة الصعبة.

حيث تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31-5-20253 من جديد، إذ هبط سعر الجرام من عيار 21 الأكثر انتشارا مجددا ، وهو أكثر ما يبحث عنه المصريين في محلات الصاغة.