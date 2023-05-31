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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماشا والدب يجذب بوتين خلال حديث عن الرسوم المتحركة

ماشا والدب
ماشا والدب

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمر بوتين أن الرسوم المتحركة لها دور أساسي في تربية الأطفال، مشيدًا بالكرتون الروسي "ماشا والدب".

وحسب "روسيا اليوم"، تحدث بوتين خلال زيارة لمركز "زوتوف" الثقافي في موسكو هذا الموضوع مع رئيسة مجلس إدارة استوديوهات "موسفيلم" الروسية، ورئيسة إدراة جمعية أفلام الرسوم المتحركة في روسيا، يوليانا سلاشيوفا.

وأشار إلى أن الرسوم المتحركة لها دور أساسي في تربية الأطفال، لذلك من المهم إنتاج ألعاب أطفال تعتمد على صور الشخصيات الكرتونية الروسية.

ومن جانبها، أكدت سلاشيوفا أن أفلام الرسوم المتحركة الروسية مثل "ماشا والدب" على سبيل المثال تلقى رواجًا كبيرًا في البلدان الأجنبية، ويشاهدها الكثيرون حول العالم، وكذلك أفلام "البقرة البرتقالية" التي أنتجتها مؤسسة "موسفيلم" بيعت حقوق نشرها في 40 بلد أجنبي.

ولفتت: "مع غياب أفلام الأطفال والرسوم المتحركة التي تنتجها الاستوديوهات الغربية ظهرت مشكلة أخرى هي مشكلة التراخيص لإنتاج ألعاب وسلع الأطفال، حصة الألعاب الروسية الموجودة في أسواقنا تبلغ 10% فقط، وهذا يثير مخاوفا من أن تكون رفوف سلع الأطفال فارغة".

وأضافت :"إذا لم يكن هناك تراخيص جديدة فلن تظهر شخصيات وصور جديدة لإنتاج الألعاب وسلع الاطفال، نقترح أن تدعم وزارة الصناعة والتجارة في روسيا مصنعي سلع وألعاب الأطفال بإعانات مالية صغيرة في حال قرروا تصنيع منتجات تعتمد شخصيات وصور روسية، نحن بحاجة للقاء مع نائب رئيس الوزراء، ووزير الصناعة والتجارية دينيس مانتوروف".

ومن جانبه، قال بوتين ردا على كلامها: "أوفقك الرأي، هذا أمر مهم جدًا، هذا مجال صناعي كبير ومهم، الألعاب لها دور أساسي في مجال تربية الطفل، كان هذا في ذهني عندما تحدثت عن التعليم، وخصوصا عندما تنتج الألعاب على أساس تاريخي وفني، على أساس ثقافتنا، هذا مهم جدا".

ماشا والدب أفلام الرسوم المتحركة بوتين الرئيس الروسى الرئيس الروسي فلاديمر بوتين

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