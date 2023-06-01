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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل حفل افتتاح فرع الأهلي بالتجمع الخامس والتكلفة المالية للمشروع

صدى البلد

يفتتح النادي الأهلي اليوم فرعه الرابع بالتجمع الخامس بحضور عدد كبير من المسئولين والوزراء ونجومه السابقين.
ووجّه الاهلي الدعوة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمحافظين والمسئولين والسفراء العرب ونجوم ورموز النادي السابقين والحاليين.
وكان محمود الخطيب رئيس النادي قد أعلن عن تحديد اليوم الأول من يونيو لافتتاح فرع التجمع الخامس الذي يحمل رقم «4» بعد الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد، ولن يكون الأخير.
وأضاف أن الأهلي قيمة تاريخية ووطنية ورياضية منذ نشأته عام 1907، وبمساندة أعضائه وجماهيره وكل المحبين سوف يظل بإذن الله رقم واحد، وأعظم نادٍ في الكون.. وأشار إلى أنه مثلما يحرص النادي على دوره الرياضي والتربوي والاجتماعي لم ينسَ أبدًا دوره تجاه بلده بمشاركته في المجالات التنموية والإعمار وتوفير فرص العمل.
ووجه رئيس الأهلي الشكر إلى مؤسسات الدولة وقياداتها على دعمها ومساندتها للكيانات الناجحة سواء كانت رياضية أو غير رياضية. 
وقالت مصادر خاصة أن التكلفة الإستثمارية في الفرع وصلت الي 1.5 مليار جنيه ما بين قيمة الأرض والإنشاءات.
واعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي الترتيبات الخاصة بافتتاح فرع التجمع وذلك في ضوء التجهيزات التي تقوم بها إدارات النادي المعنية حتى يخرج حفل الافتتاح بالشكل الذي يليق بالأهلي وتاريخه.. وما يضمه الفرع الجديد من منشآت عملاقة وبنية تحتية وخدمات متميزة يستحقها أعضاء النادي. 
 

 

النادي الأهلي بالتجمع الخامس مصطفى مدبولي والسفراء العرب محمود الخطيب

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