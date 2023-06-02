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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

دينا الشربيني عن تكريمها كأفضل ممثلة: نفسي أبويا يكون معايا

دينا الشربيني
دينا الشربيني

عبّرت الفنانة دينا الشربيني، عن سعادتها بتكريمها كأفضل ممثلة وأفضل عمل كوميدي عن مسلسل “ كامل العدد”، من خلال إدارة كريتيف ساميت.

نشرت دينا الشربيني، فيديو من التكريم من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “شكرا لجمهوري اللي بحبه وبحترمه جدا اللي سببه اتكرمت، كان نفسي ابويا يكون معايا في لحظة زي دي وافرحه .. يا رب يرحمه ويدخله فسيح جناته”.

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تسلمت الفنانة دينا الشربيني جائزتي أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "كامل العدد" ، والذي حصل أيضا على جائزة أفضل مسلسل كوميدي في رمضان من إدارة كريتيف ساميت Creative Summit  في نسختها الأولى، وهي المنصة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تستهدف نشر تعزيز مفهوم الاقتصاد الإبداعي في المنطقة.

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مسلسل كامل العدد.. دينا الشربيني تحصد جائزتين في اختيار الأفضل برمضان

وتم اختيار أبرز المسلسلات والإعلانات الرمضانية المفضلة بناء على تصويت الجمهور الذى وصل الى 110،000 صوت من خلال استطلاع تفاعلي من خلال الموقع الالكتروني، بهدف إعطاء المشاهد فرصة لاختيار الأعمال الفنية المفضلة وأفضل الأفكار الإبداعية التي تم عرضها خلال شهر رمضان الكريم.

وتنقسم عملية التصويت إلى مرحلتين، ويُحدد الفائزين من خلال تصويت الجمهور فقط وذلك بهدف الشفافية.

جدير بالذكر أن دينا الشربيني يعرض لها حاليا بدور العرض السينمائي فيلم :يوم 13"  وهو أول فيلم روائي عربي يعرض بتقنية 3D  في العالم، وتدور أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين ، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، والعمل بطولة دينا الشربيني، أحمد داود ، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

 

دينا الشربيني الفنانة دينا الشربيني كامل العدد دينا يوم 13

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