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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

لحظات فخر.. ياسمين رئيس تحتفل بنجاح دينا الشربيني برسالة خاصة

صدى البلد

شاركت الفنانة ياسمين رئيس، دينا الشربيني نجاحها، وحصدها لقب أفضل ممثلة عن مسلسلها كامل العدد.

وكتبت عبر انستجرام: “سعيدة باختي وصاحبتي وحبيبتي دينا وبنجاحها .. كانت لحظات فخر وانا بشوفك بتستلمي الجائزة وكان نفسي أكون آنا اللي بديهالك”. 

وتسلمت الفنانة دينا الشربيني جائزتي أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "كامل العدد" والذي حصل أيضا على جائزة أفضل مسلسل كوميدي في رمضان من إدارة كريتيف ساميت Creative Summit  في نسختها الأولى. 

حيث تم اختيار أبرز المسلسلات والإعلانات الرمضانية المفضلة بناء على تصويت الجمهور الذى وصل الى 110،000 صوت من خلال استطلاع تفاعلي من خلال الموقع الالكتروني، بهدف إعطاء المشاهد فرصة لاختيار الأعمال الفنية المفضلة وأفضل الأفكار الإبداعية التي تم عرضها خلال شهر رمضان الكريم.
 
الجدير بالذكر ان الفنانة دينا الشربيني يعرض لها حاليا بدور العرض السينمائي فيلم :يوم 13"  وهو أول فيلم روائي عربي يعرض بتقنية 3D  في العالم، وتدور أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين ، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، والعمل بطولة دينا الشربيني، أحمد داود ، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

 

أفضل ممثلة الفنانة دينا الشربيني الفنانة ياسمين رئيس مسلسل كامل العدد

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