موسم الحج 2023.. توجيه حكومي عاجل بشأن تأشيرات الفرادى

يهتم الكثير من المواطنين ممن يرغبون في أداء فريضة الحج بمعرفة كل ما يخص موسم الحج 2023 ميلادياً- 1444 هجرياً، وما يتعلق بالسفر إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية.

تأشيرات حج الفرادى

وجهت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، رسالة مهمة لمن سيحصل على تأشيرة حج الفرادى لعام 1444/2023.

وقالت خلال تصريحات صحفية، إنه في حال رغبة المواطنين لأداء فريضة الحج بتأشيرات الفرداى، التوجه فقط لشركات السياحة وفقاً الأحكام القانون المنظم لبوابة الحج المصرية والتعاقد معها ضماناً لحصول المواطنين على جميع حقوقهم وعدم تعرضهم للنصب من قبل كيانات وهمية.

وأوضحت أن الجهة الوحيدة في مصر، المسؤولة عن تنظيم حج الفرادى -"المجاملة"- وفقاً للقانون رقم (84) لسنة 2022، والخاص بتنظيم رحلات الحج وفي ضوء الضوابط والإجراءات المنظمة للحج السياحي، هي شركات السياحة دون غيرها الحق في تنظيم حج الفرادى وهو الحج الذي يحصل فيه المصري المُقيم بجمهورية مصر العربية على تأشيرة مباشرة للحج.

وأشارت إلى أن شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج ستقوم بإدراج كل أسماء المواطنين المُصرح لهم بحج الفرادى عبر المسار الإلكتروني السعودي، وكذلك على بوابة الحج المصرية.

وناشدت "سامي" المواطنين بضرورة احترام القوانين والإجراءات الموضوعة من قبل المملكة العربية السعودية والتي تقوم بأعمال متميزة للغاية لتوفير أفضل بيئة مناسبة لحجاج بيت الله الحرام لأداء المناسك دون أدنى معوقات.

وأكدت أن وزارة السياحة والآثار، تهدف إلى الحفاظ على حقوق المواطن المصري في الاستفادة من الخدمات السياحية من المنشآت السياحية، وتوعية المواطن وإطلاعه على جميع الأمور التي من شأنها حمايته من التعرض لأي مشاكل من الكيانات غير الشرعية وذلك في ضوء توجيهات الوزير.

تسيير رحلات إلى المملكة

ومن المقرر، أن تبدأ شركة مصر للطيران، في أولى رحلات الحج لموسم 1444هـ/ 2023م، من مطار القاهرة الدولي، اعتبارا من يوم 10 وحتى 22 يونيو الجاري، على أن تبدأ رحلات عودة الحجاج اعتبارا من أول يوليو وحتى 18 يوليو 2023.

وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في وقت سابق، إنه في ضوء ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي من إعلانات بشأن السماح لحاملي تأشيرة الزيارة للمملكة العربية السعودية بكل أنواعها بأداء مناسك الحج، حيث تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكد الوزارة، أنه لا صحة للسماح لحاملي تأشيرة الزيارة للمملكة العربية السعودية بكل أنواعها بأداء مناسك الحج، وأن الإعلانات المتداولة مُضللة، مُشددةً على أنه لا يُسمح بأداء مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك، وليست تأشيرة زيارة، وفق ما أكدته وزارة الحج والعمرة السعودية.

وأوضحت أنه يمكن للمواطن الحصول على تأشيرة "حج فرادى" وهو الحج الذي يحصل فيه المواطن المصري المقيم بمصر على تأشيرة مباشرة للحج خارج الحصة المقررة للدولة، وذلك من قبل شركات السياحة المرخصة باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم "حج الفرادى"، وفقاً للقانون رقم (84) لسنة 2022 الخاص بتنظيم رحلات الحج، مُشيرةً إلى أنه سيتم إدراج كافة أسماء السادة المواطنين المُصرح لهم بحج الفُرادى عبر المسار الإلكتروني السعودي، وكذلك على البوابة المصرية الموحدة للحج.

وجهت وزارة الحج والعمرة السعودية، رسالة مهمة إلى الراغبين في السفر لأداء فريضة الحج هذا العام 1444هـ /2023م من خارج المملكة.

اشترطات خاصة بالحج

وأكدت الحج السعودية، أنه لا حج بلا تأشيرة، ولا بد من إصدار تأشيرة الحج قبل الوصول إلى المملكة، ولا يُسمح لحاملي التأشيرات التالية بالحج:

تأشيرة الزيارة.

التأشيرة السياحية.

تأشيرة العمل.

تأشيرة المرور "الترانزيت".

غيرها من التأشيرات الأخرى.

وكان قد كشف عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، أن تأشيرة الزيارات بأنواعها (عائلية - تجارية - عمل - شخصية - إلكترونية - سياحية - حكومية - مرور- تأشيرة خدمة الحجاج - تأشيرة العمرة) غير مصرح لهم تأدية فريضة الحج، ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه للغرامة والإبعاد والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.

وتضمنت ضوابط رحلات الحج لموسم 1444هـ أن تكون مرحلة دخول الحجاج إلى الأراضي المقدسة، اعتباراً من تاريخ 1444/11/1 هجرية وحتى نهاية يوم 4 ذي الحجة الموافق 22 يونيو 2023، من الساعة (23:59) بالتوقيت العالمي، وذلك وفقا لهيئة الطيران المدني السعودي.

وتبدأ مرحلة مغادرة رحلات الحج اعتبارا من تاريخ 1444/12/14 هجرية من الساعة الخامسة بالتوقيت العالمي، وعلى اعتبار أن شهر ذي القعدة 30 يوما وتنتهي فترة مغادرة الحجاج بتاريخ 2 أغسطس 2023.

وسمحت وزارة الحج والعمرة السعودية للمرأة لأول مرة أداء فريضة الحج هذا العام دون محرم، وأضافت أن من أهم الأوراق المطلوبة هي هوية وطنية للمواطنين أو هوية مقيم للمقيمين بالسعودية بشرط أن تكون سارية حتى نهاية شهر ذي الحجة.

وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية، إنّها قررت خفض تكلفة أسعار التأمين على الحجاج بنسبة وصلت إلى 73%، لتصبح 29 ريالا بدلا من 109 ريالات.

توجيهات هامة للحجاج

من الجدير بالذكر أيضاً أنه كان قد صرح وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق بن فوزان الربيعة، في وقت سابق، بعودة عدد حجاج بيت الله الحرام المتقدمين لأداء فريضة الحج لهذا العام 2023، الموافق 1444 هجريا، إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا، بعد مرور أكثر من عامين من تطبيق القيود الاحترازية، حيث يبلغ عدد الحجاج لهذا العام 2 مليون حاج، من بينهم 1.8 مليون حاج من خارج المملكة و200 ألف حاج من الداخل.