توجيه مهم من الحكومة بشأن مناسك الحج .. ماذا يحدث

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي إعلانات منسوبة لعدد من شركات السياحة بشأن السماح لحاملي تأشيرة الزيارة للمملكة العربية السعودية بكل أنواعها بأداء مناسك الحج.

الحج

حاملو تأشيرة الزيارة

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من إعلانات بشأن السماح لحاملي تأشيرة الزيارة للمملكة العربية السعودية بكل أنواعها بأداء مناسك الح.

وأوضح المركز الإعلامي في بيان له، أنه قام بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة للسماح لحاملي تأشيرة الزيارة للمملكة العربية السعودية بكل أنواعها بأداء مناسك الحج وأن الإعلانات المتداولة مضللة.

وشددت على أنه لا يسمح بأداء مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك وليست تأشيرة زيارة وفق ما أكدته وزارة الحج والعمرة السعودية.

وأوضحت أنه يمكن للمواطن الحصول على تأشيرة "حج فرادى" وهو الحج الذي يحصل فيه المواطن المصري المقيم بمصر على تأشيرة مباشرة للحج خارج الحصة المقررة للدولة وذلك من قبل شركات السياحة المرخصة باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم "حج الفرادى" وفقا للقانون رقم 84 لسنة 2022 الخاص بتنظيم رحلات الحج مشيرة إلى أنه سيتم إدراج كافة أسماء المواطنين المصرح لهم بحج الفرادى عبر المسار الإلكتروني السعودي وكذلك على البوابة المصرية الموحدة للحج.

وناشد المركز الإعلامي، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

المركز الإعلامي

الحج والعمرة بالسعودية

ومن جانب ذلك، قالت وزارة الحج والعمرة بالسعودية، إن "ضيوف الرحمن القادمين إلى مكة المكرمة، نود تذكيركم بأن تأشيرة الزيارة لا تسمح بأداء مناسك الحج"، وشددت على أن تأشيرة الزيارة 90 يوماً، كما يجب التأكد من إتمام العمرة والمغادرة قبل انتهاء فترة التأشيرة تجنبا لمخالفة الأنظمة.

ومع اقتراب موسم الحج لهذا العام، كشفت السلطات السعودية عن قيامها بمنع أصحاب تلك التأشيرات من أداء فريضة الحج في الأراضي المقدسة.

حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه على الراغبين في أداء حج 1444 هـ، بالقدوم إلى المملكة عبر تأشيرة الحج فقط، وأكدت الوزارة عبر حسابها الرسمي عبر موقع “توتير”، علي أنه لا بد من إصدار تأشيرة الحج قبل الوصول إلى المملكة، ولا يسمح لحاملي هذه التأشيرات، حيث جاءت التأشيرات كالآتي:

الزيارة.

السياحة.

العمل المرور أو الترانزيت وغيرها من التأشيرات.

من جانبها، أعلنت وزارة الحج والعمرة عن عدد من التوصيات التي يجب أن يتبعها الحجاج عند دخولهم أراضي المملكة السعودية، وعلي رأسها:-

عدم حمل الأكياس البلاستيكية.

الأمتعة الغير مغلفة.

عبوات المياه والسوائل.

ــ يجب ملء الإقرار الجمركي عند الدخول إلى المملكة العربية السعودية ويكون في الحالات التالية:-

في حالة كنت تحمل عملات تزيد عن 60 ألف ريال يجب الإفصاح عنها.

حمل سبائك بقيمة 60 ألف ريال سعودي.

في حالة كنت تحمل مواد يحظر استيرادها أو تصديرها.

في حالة عدم الإقرار الجمركي يتعرض الشخص إلى المساءلة القانونية.

وزارة الحج والعمرة

اشتراطات موسم الحج

وشددت وزارة الحج والعمرة، على عدم حمل مبالغ كبيرة أثناء السفر لأراضي المملكة، وضرورة الإفصاح عن جميع المبالغ والأغراض الأخرى في حالة إذا كانت تزيد عن 60 ألف ريال سعودي ويشمل ذلك “المبالغ النقدية، العملات الأجنبية، الهدايا، الأجهزة، المجوهرات، المعادن النفسية، وغيرها من الأغراض الأكثر قيمة”.

سمحت السلطات السعودية لحاملي تأشيرات "السياحة" و"الأعمال" و"الشخصية "و"العائلية"، بالسفر إلى كل من جدة والمدينة بالأراضي السعودية حتى 28 من يونيو الموافق 10 ذي الحجة ١٤٤٤.

وقالت السلطات السعودية في آخر توجيه للاشتراطات المنظمة لموسم الحج الحالي ١٤٤٤ /٢٠٢٣ الصادرة أمس الإثنين والموجهة لشركات الطيران بالسماح بقبول سفر الركاب حاملي تأشيرات "السياحة والعائلية والاعمال والشخصية"، إلي كلا من "جدة والمدينة المنورة "بالمملكة السعودية بشرط عدم إرتداء ملابس الإحرام والإلتزام بالباركود وتعليمات وزارة السياحة، وذلك خلال الفترة من اليوم الثلاثاء 30 مايو الجاري الموافق 10 ذي القعدة ١٤٤٤وحتى 28 من يونيه الموافق 10 من ذي الحجة ١٤٤٤.

بينما شملت الاشتراطات عدم السماح بقبول سفر الركاب حاملي "التأشيرات التجارية" فقط من المسلمين إلي كلا من جدة والمدينة بالأراضي السعودية وذلك خلال نفس الفترة والتي تبدأ اليوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023 وحتى 28 من يونيو 2023.

ومن جانبها حددت السلطات السعودية أخر موعد لقبول سفر الركاب حاملي تأشيرات العمرة بالمطارات السعودية وهو ٤ يونيو المقبل علي أن تكون أخر يوم مغادرة من الاراضي السعودية لحاملي تأشيرات العمرة في 18 من يونيه 2023.

وشددت السلطات السعودية علي عدم صلاحية تأشيرة العمرة في السماح بأداء مناسك الحج وضرورة تأكيد تاريخ العودة بتذاكر الطيران.

ومن جانبها أعلنت مصر للطيران موعد انطلاق الجسر الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام من مبني الرحلات الموسمية إلى المدينة المنورة وجدة وذلك بدءًا من يوم 10 يونيو 2023 وحتى 23 يونيو 2023، على أن تبدأ رحلات العودة إلى أرض الوطن من يوم 1 يوليو 2023 وحتى 13 يوليو 2023.