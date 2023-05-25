عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

8 سنن يتشدد فيها الحجيج وتركها لا يبطله .. شومان يكشف عنها

صدى البلد

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، إن هناك بعض الأمور التي يكثر اللغط فيها اثناء مناسك الحج، ومنها إصرار البعض على الذهاب إلى منى يوم الثامن من ذي الحجة مع أن أفواج حجاج القرعة من المصريين يتوجهون إلى عرفة مباشرة، وهو صحيح ولا شيء فيه، لأن التوجه إلى منى يوم الثامن والمبيت بها سنة ولا يضر تركها ولا تؤثر في قبول الحج.

وأضاف عباس شومان في تصريح له : "ان البعض يصر على المبيت بالمزدلفة حتى الصباح مع أن قوافلهم تتحرك ليلا إلى منى، وهو ما يترتب عليه كثير من المشقة والعناء للمتخلف عن رفاقه، وقد يصعب عليه معرفة مكانهم بمنى أو وصوله إليهم، مع أن المبيت بالمزدلفة يتحقق بتأدية صلاة المغرب والعشاء، ولو تحرك الحاج بعد ذلك فلا شيء عليه، ورغم ذلك فإن المبيت إلى الصباح أفضل ما لم يترتب عليه الافتراق عن رفاق القافلة ومشقة الوصول إليهم بعد ذلك".

وتابع: "التوجه من المزدلفة ليلا إلى المسجد الحرام للطواف والسعي قبل التوجه إلى منى يوم العيد، وهو صحيح ولا شيء فيه، لأن أعمال ما بعد المزدلفة لا ترتيب بينها إلا اشتراط أن يكون السعي بعد الطواف، فما سئل رسولنا - صلى الله عليه وسلم - عن شيء يوم العيد إلا قال: "افعل ولا حرج. وإذا كان رسولنا - صلى الله عليه وسلم - قد قال هذا بمنى يوم النحر وفيه غالبا يطوف الناس ويسعون، فيكون داخلا في الجواز وإن تقدم الطواف والسعي على أعمال منى".

واستكمل: "إصرار البعض على المبيت بمنى وعدم الذهاب إلى مكة إلا للطواف والسعي، ومع أن هذا هو الأفضل، لكن لا حرج من قضاء بعض الليل بمنى والعودة للمبيت بمكة لمن شق عليه المبيت بمنى، ولا سيما من معه نساء وأطفال قد يتعرضون لمشقات بالغة في حال المبيت إذا لم يكن لهم إقامة مناسبة في منى، خاصة في الظروف المناخية السيئة".

ولفت إلى أن البعض يصر على رمي الجمرات بعد زوال يوم النحر، وإن كان هو الأفضل، إلا أن الرمي يجوز في أي وقت من ليل أو نهار، ولا يشترط أن يكون بعد الزوال.

ونوه بأن البعض يتشدد في إصرار النساء وكبار السن على رمي الجمرات بأنفسهم، وعلى الرغم من التوسعات المشكورة في منطقة الجمرات، لكن ما زالت هناك مشقة في وصول البعض إلى منطقة الجمرات، فإن كان الأمر شاقا على البعض فلا بأس من التوكيل بالرمي لمن ذهب ليرمي لنفسه من الشباب والقادرين من الرجال والنساء، فيرمي لنفسه ولمن وكله، ويمكن ترك الرمي أصلا ويدفع بدلا عنه فدية كالهدي.

وألمح إلى أن البعض يتشدد في المزاحمة لتقبيل الحجر الأسود أو لمسه مع ما يترتب على ذلك من إيذاء الطائفين، والأمر لا يعدو كونه سنة تتحقق بالنظر أو الإشارة إليه في أثناء الطواف، وترك ذلك كله لا يضر.

واختتم بأن البعض يصر ايضا على دخول حجر إسماعيل والصلاة فيه، وهو وإن كان مسنونا، إلا أن تركه في زماننا أفضل، وذلك من باب البعد عن المزاحمة وإيذاء الناس، ما لم يتيسر هذا من دون مزاحمة، وقلما يتيسر ذلك في الحج خاصة.

وكيل الأزهر الدكتور عباس شومان ذي الحجة حجاج القرعة المبيت بالمزدلفة الطواف الطواف والسعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

محمد صلاح يودع لاعبي ليفربول بمنشور مثير للجدل | شاهد

حان وقت الرحيل| صلاح ودّع رفاقه.. وهذا النادي في انتظاره

الزمالك يقترب من ضم مهاجم إفريقي سوبر

مهيب عبد الهادي: نجم فيوتشر يوقع لـ الأهلي.. والهداف جدد تعاقده مع الأحمر

استفزوه بهذه الكلمات .. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 25-5-2023

بعد تراجعه 6 جنيهات بالسوق السوداء|مفاجأة بسعر الدولار لأول مرة بالبنوك الآن

ترشيحاتنا

بحضور الرئيس السيسي.. افتتاح مصنع التكسير الأولي لخامة الكوارتز بمرسي علم

عاكسوا زوجته.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة إمام عاشور و4 خليجيين بالشيخ زايد.. صور

مقترح برلماني بتعديل رسوم إقامة الأجانب في مصر لـ 500 دولار سنويا.. تفاصيل

المصرية للتعدين: نفذنا 6 مجمعات بطاقة إنتاجية 10 ملايين متر رخام وجرانيت

موعد صرف معاش شهر يونيو 2023.. استعدادات مكثفة وتيسيرات للصرف لمنع التزاحم

بـ 195 جنيها للكيلو.. تحرك الدولة لتوفير اللحوم قبل عيد الأضحى| بشرة خير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل مع الفول؟

سيدة نائمة تستيقظ على مشاهد مرعبة بسبب حيوان يشبه الفأر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة يوميا؟

تؤدي لفقدان الجنين .. أضرار تناول المشروبات الغازية على الحوامل

فيديو

والدته ارتاحت وزوجته تصرخ داخل القفص..المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

«بتاكل من الزبالة».. مصير مؤلم للحسناء لوني ويلسون في شوارع أمريكا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ