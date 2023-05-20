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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بالذكر والصلاة.. مستشار المفتى السابق ينصح من لا يستطيع الحج

الحج
الحج

ورد إلى الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية،سؤال يقول "ليس لدي مال حتى أؤدي مناسك الحج ، فهل هناك أذكار أو صلوات أو تسابيح إذا فعلتها قامت مقام الحج وأنا في منزلي؟

وأجاب مجدي عاشور، على السؤال، بأن الحج عبادة مخصوصة اشترط الشرع الشريف لوجوبها توفر الاستطاعة المالية والبدنية ، حيث قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗا} [آل عمران: 97] ، فمن لم تتوفر لديه هذه الاستطاعة فلا حرج عليه ولا مطالبة.

وذكر عاشور، أنه قد قرر الفقهاء أن الحج كغيره من العبادات المفروضة ليس هناك من الطاعات ما يقوم مقامه من حيث سقوط الفرضية ، ومع ذلك فقد جاءت أحاديث صحيحة تدل على بعض الأذكار والكيفيات من العبادات التي تحصل ثواب الحج وأجره فقط ، ومن ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " مَنْ صَلَّى الغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ " . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم : " تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ ".

وأشار إلى أن هذه الطاعات تعادل الحج في الثواب والجزاء لا في الإجزاء ، فمن عملها يثاب ثواب الحج ، ولكن لا يسقط عنه الحج المفروض ؛ لأنه عبادة ليس لها بدل . وتستوي المرأة مع الرجل في هذا الأجر وإن صلت وحدها في بيتها.
 

الحج اذكار الفقهاء الطاعات ثواب الحج

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