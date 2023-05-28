السعودية.. تحذير هام من السلطات بشأن إصدار تصاريح "وهمية" لأداء مناسك الحج

حذرت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، الحجاج من داخل المملكة بضرورة إصدار التصريحات الرسمية لأداء المناسك، وذلك عبر المسار الإلكتروني للحجاج من داخل المملكة.

وشددت وزارة الحج والعمرة، عبر إطلاق حملة "كن واعيا”، على ضرورة استيفاء كافة المتطلبات النظامية التي وضعتها الجهات المعنية المنظمة للحج، مؤكدة أن الحج بدون تصريح يعتبر مخالفة تستوجب تطبيق النظام.

وأوضحت أن المنصات الرسمية الوحيدة المعتمدة لاستخراج تصريح الحج للحجاج من داخل المملكة، هي موقع وزارة الحج والعمرة وتطبيق نسك.

وحذرت الحج والعمرة، من الحسابات والأشخاص الوهميين الذين يدّعون تقديم خدمات وخيارات الحج ضمن حملات مخالفة وبأسعار زهيدة.

وأوضحت أن طالبي تصريح الحج من داخل المملكة، سيتسلمونه عبر منصة "أبشر"، حيث سيتمكنون من طباعة تصاريحهم الرسمية بشكل ذاتي.