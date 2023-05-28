السعودية.. قرار عاجل من "الموارد البشرية" بشأن استقدام العمالة

أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام العمالية من الفلبين ليصبح 15.900 ريال بدلاً من السقف السابق 17.288 ريالاً غير شامل قيمة الضريبة المضافة.

كما ألزمت وزارة الموارد البشرية السعودية، الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أثيوبيا 6.900 ريال، ومن سيراليون 7.500 ريال، ومن بوروندي 7.500 ريال، ومن أوغندا 9.500 ريال، ومن تايلاند 10.000 ريال، ومن كينيا 10.870 ريالاً، ومن بنغلاديش 13.000 ريال، ومن سريلانكا 15.000 ريال، غير شامل قيمة الضريبة المضافة.

ويأتي القرار في إطار سعي وزارة الموارد البشرية إلى تطوير الخدمات كافة، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقاً للمتغيرات الاقتصادية.

كما أكدت لجميع المتعاملين ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنها، حيث ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة "مساند".