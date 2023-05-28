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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية وإيطاليا تؤكدان متانة العلاقات التاريخية بين البلدين في مختلف المجالات

صدى البلد

أكدت المملكة العربية السعودية وإيطاليا، متانة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين في مختلف المجالات.

جاء ذلك وفق وكالة الأنباء السعودية (واس) خلال لقاء وفد سعودي برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، اليوم /الأحد/، مع لجنة الصداقة البرلمانية السعودية- الإيطالية والممثلة برئيس اللجنة ماركو أوسناتو، في العاصمة الإيطالية روما، الذي بحثا خلاله سبل التعاون بين الجانبين في عدة مجالات.

كما عقد السفير آل جابر والوفد المرافق له اجتماعات مع عدد من المسؤولين في إيطاليا، استعرض خلالها الوفد جهود المملكة السياسية والاقتصادية والإنسانية والتنموية، وبحث سبل دعم السلام في اليمن، إضافة إلى استعراض دعم السعودية التنموي عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي بلغت مشاريعه ومبادراته 229 مشروعًا ومبادرة تنموية في سبعة قطاعات أساسية، بالإضافة إلى البرامج التنموية للمساهمة في تحسين الحياة اليومية في مختلف المحافظات اليمنية ورفع كفاءة البنى التحتية للقطاعات الأساسية والحيوية.

وفي سياق متصل، اجتمع الوفد السعودي برئاسة السفير آل جابر، مع المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي (WFP) سيندي ماكين، كما التقى مع نائب المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي (WFP) راميرو لوبيز دا سيلفا في مقر البرنامج بمدينة روما، حيث بحث عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
 

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