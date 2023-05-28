بعد مصر والإمارات.. فاينانشيال تايمز: مفاوضات مع السعودية للانضمام إلى بنك بريكس

ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، اليوم الأحد، أن بنك التنمية الجديد (NDB) التابع لمجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة الكبرى يجري محادثات مع المملكة العربية السعودية بشأن قبول المملكة كعضوها العاشر.

ومن المتوقع أن تعزز هذه الخطوة العلاقات بين المصرف الذي يتخذ من شنغهاي مقراً له، والذي أسسته مجموعة بريكس “البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا” في عام 2014، مع ثاني أكبر منتج للنفط في العالم.

وقال بنك التنمية الوطني في بيان اطلعت عليه ”فاينانشيال تايمز”: “في الشرق الأوسط، نولي أهمية كبيرة للمملكة العربية السعودية ونشارك حاليًا في حوار مؤهل معهم”.

وتم إطلاق بنك التنمية الوطني بهدف تمويل البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء والاقتصادات الناشئة الأخرى، وقد وسع بنك التنمية الوطني عضويته لتشمل بنجلاديش والإمارات العربية المتحدة وأوروجواي ومصر.

وأقرضت 33 مليار دولار لأكثر من 96 مشروعًا في الدول الأعضاء الخمس المؤسسة.

وتستعد المؤسسة المالية متعددة الجنسيات للشروع في تقييم رسمي لخيارات التمويل الخاصة بها، والتي اهتزت بعد أن تعرضت روسيا لعدة موجات من العقوبات الغربية بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا. ومن المقرر أن يعقد بنك بريكس اجتماعه السنوي في الفترة من 30 إلى 31 مايو.

وبالنسبة للرياض، تتيح العضوية في البنك إمكانية تعزيز الروابط مع الدول الأعضاء في البريكس.

وتمثل الاقتصادات الخمسة أكثر من 40٪ من سكان العالم وما يقرب من ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي.