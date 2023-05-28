السعودية تسجل أعلى كمية أمطار خلال 24 ساعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودية نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت على منطقة تبوك خلال الـ 24 ساعة الماضية، في 19 محطة.

وحسب التقارير الواردة من المحطات التابعة للمركز بالمنطقة، جرى تسجيل أعلى كمية هطول أمطار، في مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بمدينة تبوك، والتي بلغت 8 ملم، يليه مركز شقري بـ 7.4ملم، ثم مركز رحيب بـ 6 ملم .

وتوقعت فرق التنبؤات الجوية في "مركز طقس العرب الإقليمي"، أن تتأثر المملكة العربية السعودية اعتبارًا من اليوم الأحد، بأحوال جوية غير مستقرة.

وأشارت إلى أنه اعتبارًا من اليوم الأحد حتى الثلاثاء تتعرض المملكة لحالة ماطرة غير اعتيادية في مثل هذا الوقت من العام، مع فرص لزخات رعدية متفاوتة الشدة، مع زخات من البرد على أجزاء من شمال وغرب المملكة قد تمتد بشكل أقل حدة إلى أجزاء محدودة من وسط المملكة. وهبوب رياح نشطة مع هبات قوية تكون مثيرة للغبار والأتربة على أجزاء من شمال المملكة وذلك يومي الاثنين والثلاثاء خاصة، وفقا لصحيفة " سبق" السعودية.

وأوضح انه بحلول يوم الأربعاء تنتهي الحالة الممطرة على شمال المملكة، مع توقعات بفرص هطول زخات رعدية على أجزاء من غرب المملكة. وهبوب رياح شمالية نشطة مع هبات تعمل على إثارة الغبار والأتربة على الشرقية.