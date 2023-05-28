السيول تجتاح السعودية وتستمر لأيام.. تفاصيل

تواصل مياه السيول القادمة من سد نجران والأودية جريانها في مجرى وادي نجران منذ عدة أيام في المملكة العربية السعودية، وذلك جراء هطول الأمطار الغزيرة التي تشهدها منطقة نجران هذه الأيام، ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد منها خلال الساعات القادمة.



وشكلت المواقع التاريخية على ضفاف الوادي، كقصر سعدان، وقلعة رعوم، وجبل أبو همدان، وبيوت الطين، ومزارع القمح والعنب والنخيل، ومشروع تطوير ضفاف الوادي، بُعداً جمالياً لجذب المتنزهين للاستمتاع بجريان السيول والأجواء الجميلة.

وكانت قد توقعت فرق التنبؤات الجوية في "مركز طقس العرب الإقليمي"، أن تتأثر المملكة العربية السعودية اعتبارًا من اليوم الأحد، بأحوال جوية غير مستقرة.

وأشارت إلى أنه اعتبارًا من اليوم الأحد حتى الثلاثاء تتعرض المملكة لحالة ماطرة غير اعتيادية في مثل هذا الوقت من العام، مع فرص لزخات رعدية متفاوتة الشدة، مع زخات من البرد على أجزاء من شمال وغرب المملكة قد تمتد بشكل أقل حدة إلى أجزاء محدودة من وسط المملكة. وهبوب رياح نشطة مع هبات قوية تكون مثيرة للغبار والأتربة على أجزاء من شمال المملكة وذلك يومي الاثنين والثلاثاء خاصة، وفقا لصحيفة " سبق" السعودية.

وأوضح أنه بحلول يوم الأربعاء تنتهي الحالة الممطرة على شمال المملكة، مع توقعات بفرص هطول زخات رعدية على أجزاء من غرب المملكة، وهبوب رياح شمالية نشطة مع هبات تعمل على إثارة الغبار والأتربة على الشرقية.