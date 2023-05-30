أحمد كريمة: لا يجوز الاقتراض لأداء الحج.. وإيصالات الأمانة مخالفة للشريعة

رد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على تساؤل:" هل يمكن الحصول على قرض من أجل أداء مناسك فريضة الحج؟".

وقال أحمد كريمة في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "،: "لآية القرآنية واضحة في هذا الشأن، وهي أن الحج يكون لمن استطاع إليه سبيلا".

وأضاف أحمد كريمة: “جمهور الفقهاء أكدوا أن الحج واجب موسع، ويمكن أن يتم أداء هذه الفريضة في أي وقت طوال فترة عمر الإنسان”.

وتابع أحمد كريمة: "لا داعي للاقتراض من أجل أداء فريضة الحج"، مضيفا: "القرض الحسن لا يجوز لأداء الحج فما بالنا بالقرض الربوي، وهو الزيادة في رأس المال".

وفي سياق متصل أكد احمد كريمة، أن إيصال الأمانة مخالف للشريعة الإسلامية ، وإيصالات الأمانة بين التجار تعتبر تبديدا واتهاما ينال من شرف الإنسان، وبالتالي لا بد من تقنين إيصالات الأمانة .