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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خلال ساعات.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

صدى البلد

يعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم، السبت، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 /2023، وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم.

محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية غدا

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ويعلن محافظ كفر الشيخ، أوائل الشهادة الإعدادية، عقب اعتماد النتيجة، ورفعها على موقع مديرية التربية والتعليم، وتوزيعها على المدارس بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وذلك خلال الساعات القليلة.

 

وكان محافظ كفر الشيخ، قد شدد تعليماته لوكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، مسئولي التربية والتعليم بالمحافظة، وكنترولات الشهادة الإعدادية، بضرورة المراجعة الدقيقة لدرجات الطلاب أثناء الرصد وعقب المراجعة النهائية؛ لإعطاء كل طالب حقه، قبل رفعها لاعتمادها وإعلانها في المدارس.

 

جدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، هذا العام، بلغ 63 ألفًا و307 طلاب وطالبات، و194 طالبًا بالشهادة الإعدادية المهنية على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة.

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