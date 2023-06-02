محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية غدا

يعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، غداً السبت، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 /2023، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.



ومن المقرر أن يعلن محافظ كفر الشيخ أوائل الشهادة الإعدادية، عقب اعتماد النتيجة، ورفعها على موقع مديرية التربية والتعليم، وتوزيعها على المدارس بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وكان محافظ كفر الشيخ، قد وجه مسئولي التربية والتعليم بالمحافظة بضرورة المراجعة الدقيقة لدرجات الطلاب لإعطاء كل طالب حقه، قبل رفعها لاعتمادها وإعلانها في المدارس.

يذكر أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ بلغ 63 ألفًا و307 طلاب وطالبات، و194 طالبًا بالشهادة الإعدادية المهنية على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة.