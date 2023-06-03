وصل المستشفى فاقداً للوعي.. إنقاذ حياة مواطن لدغه ثعبان في كفر الشيخ

نجح فريق طبي بمستشفى سيدي سالم المركزي بمحافظة كفر الشيخ، في إنقاذ حياة مواطن أصيب بلدغة ثعبان، بعد أن خضع للعلاج حتى تماثل للشفاء التام.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد الرحمن سرحان، مدير مستشفى سيدي سالم المركزي، إن المريض يبلغ من العمر 55 عاماً، وصل إلى مستشفى مصاباً باضطراب في درجة الوعي نتيجة تعرضه للدغة ثعبان، مشيراً إلى أنه جرى التعامل على الفور مع الحالة المصابة.

وتابع: خضع المصاب إلى العلاج بإشراف الدكتورة انتصار نظمي، رئيس قسم السموم، وتلقى العقاقير الطبية اللازمة، موضحاً أنه خضع -أيضاً - لإجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة، وحجز الحالة تحت الملاحظة، وإعادته التحاليل له بعد 6 ساعات، وتقرر خروجه عقب تماثله للشفاء.

ووجه مدير مستشفى سيدي سالم المركزي الشكر والتقدير للفريق الطبي وطاقم التمريض المعاون له، والذي يضم الدكتور كلاً من: هاني شاكر، إخصائي الباطنة والعناية، والدكتور أحمد عتيبة، والدكتورة آية العيسوى، والدكتور محمد سليمان، وحامد السعيد، ونورهان عماد، يونس بخيت.