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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

رغم تدريبه مع الفريق.. لماذا تم استبعاد محمد الشناوي من مباراة الوداد؟

محمد الشناوي
محمد الشناوي

قرر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، استبعاد حارس المرمى محمد الشناوي من مواجهة الوداد المغربي، ذهاباً في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويتساءل الكثير من عشاق وجماهير المارد الأحمر عن سبب استبعاد حارس مرمى الأهلي وقائد الفريق محمد الشناوي خلال مباراة الذهاب التي ستقام في القاهرة.

سبب استبعاد محمد الشناوي

جاء قرار كولر باستبعاد محمد الشناوي من ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، تفادياً لخسارة جهوده في مواجهة العودة التي ستقام يوم 11 يونيو بالمغرب.

وجاء قرار الاستبعاد على الرغم من تدريب الشناوي مع الفريق لمدة أربعة أيام بعد انتهاء برنامجه العلاجي، الذي أبعده عن المشاركة لفترة.

ووفقا للتقارير الصحفية، فإن الشناوي لم يعارض قرار الجهاز الفني بخصوص استبعاده، خصوصاً بعد جاهزية حراس الأهلي علي لطفي ومصطفى شوبير.

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موعد مباراة الأهلي والوداد

يذكر أن الأهلي سيواجه الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي، على مباراتين، في ملعب كل من طرفي النهائي، الأول غدا الأحد 4 يونيو على استاد القاهرة الدولي.

أما مباراة الإياب ستكون يوم الأحد 11 يونيو في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، وهو النظام الذي كان معمولاً به قبل ثلاثة مواسم.

في الموسم الماضي، التقى الأهلي الوداد في مباراة نهائية واحدة، على ملعب محمد الخامس، وخسر بهدفين دون مقابل ليتوج الوداد باللقب.

التشكيل المتوقع للأهلي

أجرى السويسرى مارسيل كولر، تغييرات محدودة على التشكيل الذى سيخوض به مباراة الوداد المغربى فى "ذهاب" نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واستقر كولر على الاحتفاظ بالتشكيل الذى خاض به مباراة سيراميكا الأخيرة بالدوري فى مباراة الوداد المغربى بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا مع إجراء تغييرين فقط.

وينوى كولر استمرار مصطفى شوبير فى حراسة مرمى الأهلى بعد خروج محمد الشناوى من الحسابات الفنية بسبب الاصابة كما ينوى إعادة ياسر إبراهيم لخط الدفاع على حساب محمود متولى للاستفادة بقدراته البدنية فى التعامل مع الكرات العرضية المتوقعة لبطل المغرب.

وباستثناء هذا التغيير، سوف يحتفظ كولر بالتشكيل الأساسى للأهلى للاستفادة من التناغم بين الخطوط فى تحقيق فوز كبير على الوداد يسهل من مهمة مباراة العودة.

ومن المتوقع أن يواجه الأهلى الوداد بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: مصطفى شوبير، خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول، خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وعمرو السولية وبيرسي تاو وحسين الشحات، خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا".

محمد الشناوي كولر الأهلى نهائي أفريقيا موعد مباراة الأهلي والوداد

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