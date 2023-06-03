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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نيولوك وتسريحة كولر.. ماذا قال لاعبو الأهلي عن نهائي إفريقيا أمام الوداد المغربي؟!

كولر
كولر

يلتقي النادي الأهلي مع نظيره الوداد المغربي غدا الأحد فى نهائي دوري أبطال أفريقيا فى نسختها الحالية 2023، في نهائي مكرر لنهائي النسخة الأخيرة 2022 والتى توج فيها الوداد بعد الفوز بهدفين نظيفين.

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم الأحد القادم على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 بينما يقام لقاء الإياب بين النادي الأهلي والوداد المغربي يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتمسك نجوم النادي الأهلي بضرورة تحقيق الفوز بلقب الأميرة السمراء وتحقيق نتيجة كبيرة فى مباراة الذهاب بنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

بينما ظهر السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي بنيولوك وتسريحة شعر جديدة استعدادا لمواجهة الوداد المغربي فى ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

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سطر جديد فى تاريخ الأهلي 

وأكد محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مباراة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا غاية في الأهمية، وينتظرها الجميع سواء في الداخل أو الخارج، مؤكدًا أن جميع اللاعبين يدركون تمامًا أهمية المباراة والكل جاهز لبذل أقصى الجهد من أجل التتويج باللقب للمرة الحادية عشرة وتسطير سطر جديد في تاريخ الأهلي.

وأضاف أن هناك طقوسًا محددة يقوم بها قبل أي مباراة، وينتظر التوفيق من الله عز وجل، حتى يكون في كامل تركيزه ويؤدي بالصورة التي تسعد الجماهير.

وأوضح أن الحديث عن النهائي الإفريقي في الموسم الماضي أمام الوداد لا يدور في أذهان اللاعبين، لأنه أصبح من الماضي والأهلي اعتاد دائمًا على النظر للمستقبل ولا يلتفت للماضي، وجميع اللاعبين حاليًّا في كامل تركيزهم من أجل التتويج باللقب الإفريقي للمرة الحادية عشرة.

واختتم لاعب الأهلي حديثه بالتاكيد أن عامل الجمهور في غاية الأهمية، وأن تواجد جماهير الأهلي يوم الأحد المقبل سوف يساعد الفريق على تحقيق أهدافه، وتحقيق النتيجة والعرض الذي يسعدهم.

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لاعبو الأهلي جاهزون لمواجهة الوداد المغربي 

وأكد مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، إن الفريق يعلم جيدًا قوة فريق الوداد، وأهمية وصعوبة مباراة الذهاب بين الفريقين التي تقام الأحد القادم.

وأوضح مروان أن الجهاز الفني واللاعبين قاموا بدراسة فريق الوداد جيدًا، ونحن جاهزون للمواجهة، وفي أعلى درجات التركيز لتقديم مباراة جيدة وتحقيق الهدف الذي نسعى إليه.

وقال: «نحن حاليًّا نركز في مباراة الوداد، ولا نعلق على مباريات خضناها في الماضي، وإنما تركيزنا فقط في التحضير لمباراة الأحد، والماضي يبقى ماضيًا بكل أحداثه، ونحن ننظر دائمًا للأمام، ونسعى للتتويج بالبطولة هذا الموسم».
واختتم مروان حديثه قائلًا: «فريق الوداد كبير ومحترم، وتجهيزاتنا للمباراة تشهد احترامًا للمنافس، ونحن نعمل على التتويج بالبطولة وخوض المباراة بروح رياضية تدل على العلاقات الرائعة بين الناديين والبلدين».

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جماهير الأهلي دافع كبير أمام الوداد المغربي 
 

وأكد أحمد قندوسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز لخوض النهائي الإفريقي، وإن جميع اللاعبين في حالة تركيز قبل مواجهة الوداد المغربي، وهناك تصميم على تحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق في مباراة العودة بالمغرب.

وأضاف أن التواجد الجماهيري الكبير المنتظر حضوره للمباراة يعد دافعًا قويًّا أمام جميع اللاعبين لبذل أقصى الجهد وتقديم المردود الذي يرضيهم ويسعدهم، مؤكدًا أن الأهلي يسعى بكل قوته وبإصرار للتتويج باللقب الإفريقي من أجل إسعاد جماهيره في كل مكان، وأن كل ما يطلبه اللاعبون من الجماهير هو الوقوف خلف الفريق بقوة طول الـ90 دقيقة.
وأوضح لاعب خط وسط الأهلي أن ضغط المباريات في الفترة الأخيرة لم يشكل أي أعباء أو إجهاد على الفريق، مؤكدًا أن الجهاز الفني يتعامل مع هذه النقطة بذكاء كبير ويقوم بتدوير اللاعبين، وأن تحضيرات الفريق لمواجهة الوداد تسير في أفضل صورها، وجميع اللاعبين قد عقدوا النية على تحمل المسئولية وتحقيق النتيجة التي ترضيهم وترضي الجماهير وتساعد الفريق على التتويج باللقب.

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نيولوك جديد لمدرب الأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي 

ونشر الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر حسابه علي فيسبوك، صورا لمارسيل كولر وهو يصفف شعر  قبل مواجهة الوداد فى نهائي افريقيا، وكتب قائلا: " كولر يستعد لمباراة الوداد بتسريحة شعر جديدة 😍😅".
 

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