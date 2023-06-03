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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

حرب كلامية.. كولر يستفز المدير الفني للوداد ويخرجه عن شعوره.. تفاصيل

كولر
كولر

مباراة الأهلى والوداد.. بدأت الحرب الكلامية بين مدربي الفريقين قبل ساعات من انطلاق الجولة الأولى من نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ورد البلجيكي سفين فاندنبروك مدرب الوداد المغربي على السويسري مارسيل كولر نظيره في الأهلى المصري بتصريحات قوية، قبل مواجهة الفريقين في ذهاب نهائي أفريقيا.

ويحل الوداد ضيفا ثقيلا على الأهلى، مساء غدا الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

موعد مباراة الأهلى والوداد

ويستضيف الأهلى نظيره الوداد المغربي على استاد القاهرة الدولي، 4 يونيو المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم "2022-2023"، بينما تقرر أن تكون مواجهة العودة يوم 11 من الشهر ذاته بالمغرب.

ووفقًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فإن مباراة الأهلى والوداد ستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة يوم 4 يونيو المقبل، بدلًا من الساعة العاشرة مساء كما كان مقررًا من قبل.

وتنقل قنوات بي إن سبورتس نهائي دوري الأبطال، باعتبارها الناقل الحصري لبطولات أفريقيا.

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ماذا قال مدرب الوداد عن كولر؟

تحدث المدرب البلجيكي لوسائل الإعلام المغربية قبل يوم واحد من المباراة المرتقبة، قائلا: "النهائي لن يكون سهلا كما قال كولر (مدرب الأهلي)، الشخص الذي يقول عن هذه المواجهة سهلة هو مجنون".

وأضاف: "دائما ما تكون المباريات النهائية صعبة، خاصة أن الأهلي والوداد ضمن أفضل فرق القارة الأفريقية في السنوات الأخيرة".

وتابع: "الأهلي فريق كبير في أفريقيا، صعد لآخر 4 نهائيات من البطولة وهو ما يبرهن على براعته".

وأردف مدرب الوداد: "الأهلي لديه العديد من الألقاب الأفريقية ومتمرس في مثل هذه المباريات، ونحن كذلك، لذا فهي مباراة صعبة على الطرفين".

واختتم البلجيكي حديثه، قائلا: "أطالب الجماهير بتشجيعنا حتى الدقيقة الأخيرة من لقاء الإياب، لا أحتاج أن أوجه الدعوة لهم، أعرف أنه مميزون دائمًا، ويدفعون الفريق لتحقيق الانتصارات كما حدث في آخر لقاء، وأطالبهم أن يظلوا خلفنا حتى حال عدم تحقيق نتيجة إيجابية في الذهاب، لأن الأمور ستكون في أيدينا بلقاء الإياب".

جدير بالذكر أن الأهلي صاحب الرقم القياسي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث حصد اللقب 10 مرات سابقة، مقابل 3 ألقاب لصالح الوداد.

تشكيل الأهلى المتوقع أمام الوداد

أجرى السويسرى مارسيل كولر، تغييرات محدودة على التشكيل الذى سيخوض به مباراة الوداد المغربى فى "ذهاب" نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واستقر كولر على الاحتفاظ بالتشكيل الذى خاض به مباراة سيراميكا الأخيرة بالدوري فى مباراة الوداد المغربى بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا مع إجراء تغييرين فقط.

ومن المتوقع أن يواجه الأهلى الوداد بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: مصطفى شوبير، خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول، خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وعمرو السولية وبيرسي تاو وحسين الشحات، خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا".

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