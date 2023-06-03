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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

من الحارس لطفي أم شوبير؟.. تشكيل الأهلي أمام الوداد ومفاجأة في الهجوم

النادي الأهلي
النادي الأهلي

لا صوت يعلو فوق صوت النهائي الحاسم.. الأهلي والوداد المغربي في مواجهة جديدة للعام الثاني على التوالي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يسعى جاهدًا لضم البطولة رقم 11 إلى دولاب بطولاته العامى بالإنجازات، بينما الوداد يسعى للبطولة الثالثة والتي حقق قبلها لقبين على حساب الأهلي.

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي 

يواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي، الأحد على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ووصلت بعثة فريق الوداد إلى القاهرة مساء الأربعاء الماضي وفرضت قواعد صارمة على اللاعبين والتدريبات استعدادًا للمباراة.

أزمة في حراسة مرمى الأهلي 

ويواجه الأهلي في هذا التوقيت أزمة في حراسمة المرمى، بعد إصابة الحارس الأول والثاني محمد الشناوي وعلي لطفي.

وقرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، استبعاد الحارس محمد الشناوي، من قائمة الفريق التي ستواجه الوداد المغربي، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لعدم الجاهزية الكاملة.

ورغم ذلك يشارك الشناوي في تدريبات الفريق استعدادًا لخوض مباراة الذهاب على ستاد القاهرة، بينما سيفاضل المدير الفني بين علي لطفي ومصطفى شوبير للمشاركة بديلًا للشناوي.

لماذا تم استبعاد الشناوي ؟

جاء قرار كولر باستبعاد محمد الشناوي من ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، تفادياً لخسارة جهوده في مواجهة العودة التي ستقام يوم 11 يونيو بالمغرب.

ووفقا للتقارير الصحفية، فإن الشناوي لم يعارض قرار الجهاز الفني بخصوص استبعاده، خصوصاً بعد جاهزية حراس الأهلي علي لطفي ومصطفى شوبير.

علي لطفي أم مصطفى شوبير ؟

وبنسبة كبيرة سيدفع كولر بالحارس مصطفى شوبير بديلًا للشناوي، نظرًا لعودة علي لطفي من الإصابة أيضًا وعدم جاهزيته بشكل كامل.

وأكد الإعلامي إبراهيم فايق من خلال برنامجه التلفزيوني، أن مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي أمام الوداد بنسبة 99%، وعلى جمهور الأهلي دعم الفريق حاليا ودعم مصطفى شوبير وعلي لطفي.

وقال إن مصطفى شوبير حارس جيد وقادر على حراسة مرمى الأهلي في مباراة الوداد المغربي بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولكن كل اللاعبين في قائمة الأهلي رجال وقادرون على التتويج باللقب.

مفاجآت بالتشكيل 

قد لا يشهد التشكيل تغييرات كبيرة، سوى في الدفاع الذي قد يضطر كولر للدفع بـ ياسر ابراهيم بجوار محمد عبد المنعم بدلا من محمود متولي.

ووفقًا للتكهنات الأقرب للواقع، سيتكون خط الدفاع من محمد هاني وياسر إبراهيم، ومحمد عبد المنعم، وعلي معلول.

ووسط الملعب من كل من، حمدي فتحي، ومروان عطية وعمرو السولية / ديانج.

وثنائي الأهلي في مركز الجناحين حسين الشحات وبيرسي تاو، بينما ستكون المفاجأة في الهجوم بالدفع بـ محمد شريف بدلًا من كهربا وفقًا للتوقعات.

 

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