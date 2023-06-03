مروان يونس: بطلت أعمل فيديوهات ساخرة لإني بقيت حذر في انتقاداتي

قال الفنان مروان يونس، إن الأسباب التي جعلته يتوقف عن عمل الفيديوهات الساخرة انه شخص يمل بسرعة جدا حتى وانه يغير وظيفته كل فترة بسيطة.

وتابع مروان يونس ، خلال لقاء له في برنامج "بنت البلد"، تقديم الإعلامية "نشوى مصطفى"، المذاع عبر فضائية "تن"، أنه حاليا دخل في مجال "الفاشون"، مؤكدا أنه بعد فترة شعر بملل من نوع الفيديوهات التي يقدمها.

بعد دخوله مجال الإعلام

‏وأضاف أنه بعد دخوله مجال الإعلام والفن اصبح حذر جدا لأن بعد أي فيديو ينشلا له الأخبار ويكتب فيها صرح الفنان مروان وهذا أمر جعله لا يستطيع السخرية ولا الانتقاد وجعله يراجع الكلام جيدا ويحسب كل كلمة تخرج منه وبدا يكون حذر من هذا الأمر ولذلك بدأ الاتجاه في أمور أخرى مثل أنه قرر عمل أغنية.