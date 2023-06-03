مروان يونس: درست هندسة بسبب أبويا وأمي.. وفيديو ساخر سبب دخولي الإذاعة والتمثيل

‏قال الفنان مروان يونس انه يحب الفنانة نشوى مصطفى و أنها ممثلة رائعة وممتازة وتدخل السعادة على الجماهير بأقل المجهود وأنها ممثلة جادة جدا.

وتابع مروان يونس خلال لقاء له في برنامج "بنت البلد"، تقديم الإعلامية "نشوى مصطفى"، المذاع عبر فضائية "تن"، أن نشوى مصطفى أول من ساندوه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأنه لم يكن يصدق عندما تواصلت معه، متابعا انه تخرج من كلية الهندسة المعمارية ودخلها بسبب والده ووالدته وأنهم تخرجوا من نفس الكلية، ودراسته ليس لها أي علاقة بعمله حاليا.

دخوله مجال التمثيل

وأضاف أن بعدما أنهى دراسته والدته حصلت له على وظيفة في مترو الأنفاق بحوالي 250 جنيها شهريا ووالده حصل له على وظيفة له في محطة تنقية المياه بالمجان ولكنه رفض وقرر العمل "جرافك ديزاينر"، حتى قام بعمل أول فيديو ساخر له في حياته وهذا كان سبب دخول مجال الإذاعة والتمثيل.