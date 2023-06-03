خبير: قضاء الذكاء الاصطناعي على البشرية محتمل بنسبة 50%

تنبأ الفيزيائي وخبير الذكاء الاصطناعي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ماكس تيجمارك، بأن هناك فرصة بنسبة 50% في أن يقضي الذكاء الاصطناعي على البشرية، الأمر الذي قد يهدد وبشكل رئيسي، مستقبل الحياة على كوكب الأرض.

وأدلى البروفيسور تيجمارك، بتصريحات قاتمة ومقلقة للغاية، بشأن مستقبل البشر على هذا الكوكب، خلال مقابلة أجرتها الإذاعة الوطنية SVT، في مسقط رأسه بالسويد، حيث قال: "لقد تم بالفعل إبادة حوالي نصف جميع الفصائل والأنواع الأخرى على الأرض من قبل البشر".

وأضاف حدث ذلك لأننا كنا أكثر ذكاءً، ولم يكن لديهم السيطرة، مشددا على أن "ما نحذر منه الآن، هو أنه إذا فقدنا كبشر، السيطرة على مجتمعنا لآلات أكثر ذكاءً منا؛ فيمكن أن تسوء الأمور بالنسبة لنا".

وأكد: "قد نقلق من أنه ربما نحن البشر لسنا أذكياء بما يكفي للتعامل مع هذا القدر من القوة".

ويعد البروفيسور تيجمارك هو أحد الموقعين على بيان تحذيري، نُشر منذ أيام، يحذر من “خطر الانقراض نتيجة الذكاء الاصطناعي”.

وكان تيجمارك من بين الموقعين على البيان التحذيري إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة Google DeepMind، والرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، إلى جانب جيفري هينتون، والمعروف بالأب الروحي الذكاء الاصطناعي، وأيضا ويوشوا بنجيو من باحثي الذكاء الاصطناعي الفائزين بجائزة Turing لعام 2018.

وقال الموقعون إنه "يجب أن يكون التخفيف من خطر الانقراض جراء الذكاء الاصطناعي أولوية عالمية إلى جانب المخاطر المجتمعية الأخرى مثل الأوبئة والحرب النووية".

ويعتقد بعض كبار العلماء والمتخصصين أنه في المستقبل القريب ، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء أسلحة مستقلة أو روبوتات يمكن أن تقتل بتدخل بشري أو بدونه، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وفي سياق آخر، حذر الحزب الشيوعي الحاكم في الصين من المخاطر التي يشكلها التقدم في الذكاء الاصطناعي، وذلك في بيان له أشار فيه إلى الأضرار الاجتماعية والسياسية المحتملة لهذه التقنيات في ظل التسارع المتنامي له.