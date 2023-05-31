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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قادة التكنولوجيا يحذرون من التهديد الوجودي للذكاء الاصطناعي وخطر الانقراض 

قادة التكنولوجيا
قادة التكنولوجيا يحذرون من للذكاء الاصطناعي، Business Today

أصدرت مجموعة من كبار الباحثين والمهندسين والمديرين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا تحذيراً جديداً بشأن ما وصفوه بأنه تهديد وجودي بسبب الوتيرة المتسارعة للذكاء الاصطناعي وتأثير ذلك على البشرية.

 

وبحسب موقع The Verge فإن الرئيس التنفيذي لشركة Google DeepMind، والرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، كانا من بين الموقعين على البيان التحذيري، إلى جانب جيفري هينتون، والمعروف بالأب الروحي الذكاء الاصطناعي، وأيضا ويوشوا بنجيو من باحثي الذكاء الاصطناعي الفائزين بجائزة Turing لعام 2018.   

  

وفي البيان الذي تم توقعيه، والذي نشرته مؤسسة غير ربحية في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، قال الموقعون إنه "يجب أن يكون التخفيف من خطر الانقراض جراء الذكاء الاصطناعي أولوية عالمية إلى جانب المخاطر المجتمعية الأخرى مثل الأوبئة والحرب النووية".

 

ويعد البيان هو أحدث تدخل رفيع المستوى في الجدل المعقد حول سلامة الذكاء الاصطناعي. وفي وقت سابق من هذا العام ، دعت رسالة مفتوحة موقعة من بعض القائمين علي شركات التكنولوجيا إلى "التوقف" لمدة ستة أشهر في تطوير الذكاء الاصطناعي. 

 

وتم انتقاد الرسالة على مستويات متعددة، حيث يعتقد بعض الخبراء أنها بالغت في تقدير المخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي ، بينما وافق آخرون على المخاطر ولكن لم يتفق على آلية العلاج المقترح في الرسالة. 

 

وقال دان هندريكس أحد الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي ، لصحيفة نيويورك تايمز إن البيان  لا يشير إلى أي طرق محتملة للتخفيف من التهديد الذي يشكله الذكاء الاصطناعي ولكنه كان يهدف إلى تجنب مثل هذا الخلاف. 

 

ومنذ أيام، قال رئيس شركة مايكروسوفت، براد سميث، إن الحكومة الأمريكية بحاجة إلى وضع تشريعات وآليات بشكل أسرع لتنظيم الذكاء الاصطناعي، والذي لديه إمكانات أكبر لصالح البشرية أكثر من أي اختراع آخر سبقه.  

 

ودافع سميث عن الذكاء الاصطناعي قائلا إنه ليس "غامضًا" كما يعتقد الكثيرون ، مؤكدا أنه يزداد قوة، وأن استخداماته واسعة الانتشار، في الطب واكتشاف الأدوية وتشخيص الأمراض. 

 

وتحدث سميث عن أن الاضطرابات الوظيفية بسبب الذكاء الاصطناعي ستحدث على مدى سنوات وليس شهور، قائلا: "بالنسبة لمعظمنا ، ستتغير طريقة عملنا، وستكون هناك مجموعة مهارات جديدة سنحتاج بصراحة إلى تطويرها واكتسابها."

 

وعلى عكس إيلون ماسك وستيف وزنياك وغيرهم من المطالبين بوقف السباق التكنولوجي في تطوير الذكاء الاصطناعي  لمدة 6 أشهر، لا يعتقد سميث أن التوقف لأنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر قوة من GPT4 هو "الحل".

قادة التكنولوجيا شركات التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي البشرية مستقبل البشرية خطر الانقراض التهديد الوجودي للذكاء الاصطناعي

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