الرئيس التنفيذي لـ  Nvidia: الذكاء الاصطناعي سيجعل الجميع مبرمجي كمبيوتر

قال الرئيس التنفيذي لشركة "نيفيديا" Nvidia، جين سون هوانج ، إن الذكاء الاصطناعي يجعل كل الناس قادرين على العمل كـ مبرمجين لأجهزة الكمبيوتر، لأن كل ما يحتاجون إليه هو التحدث إلى الحاسوب، مشيدًا بنهاية ما أسماه "الفجوة الرقمية" بين المبرمجين وبين الأشخاص العاديين.

نمت شركة Nvidia لتصبح أكبر شركة متخصصة في صناعة أشباه الموصلات والأكثر قيمة في العالم كمورد رئيسي للرقائق الإلكترونية وأنظمة الحوسبة للذكاء الاصطناعي التوليدي الجديد الذي بدأ يغزو العالم منذ نوفمبر 2022 مع طرح ChatGPT للمرة الأولى.

Nvidia

توقعت نيفيديا الأسبوع الماضي أن تزيد إيرادات الربع الثاني للشركة بأكثر من 50 % عن تقديرات وول ستريت ، وقالت إنها تسعى بكل قوة لتلبية الطلب المتزايد على شرائح الذكاء الاصطناعي ، والتي تستخدم لتشغيل برمجيات ChatGPT والعديد من الخدمات المماثلة.

في حديثه إلى آلاف الأشخاص في منتدى Computex المقام في تايبيه ، قال هوانج ، الذي ولد في جنوب تايوان قبل أن تهاجر عائلته إلى الولايات المتحدة عندما كان طفلاً ، إن الذكاء الاصطناعي يقود ثورة جديدة في مجال الحوسبة، "ليس هناك شك في أننا في عصر حوسبة جديد".

وأضاف هوانج: "في كل عصر للحوسبة ، يمكنك القيام بأشياء لم تكن متاحة لك من قبل ، والذكاء الاصطناعي مؤهل لفعل ذلك بكل تأكيد، أصبح لا حواجز أو عوائق في وجه البرمجة بشكل لا يصدق. لقد أنهينا الفجوة الرقمية. الجميع في إمكانهم حاليا أن كوينوا مبرمجين، عليك فقط أن تقول شيئًا للكمبيوتر".

ساعدت أشباه موصلات Nvidia شركات مثل مايكروسوفت Microsoft على إضافة ميزات دردشة شبيهة بالبشر إلى محرك البحث الخاص بها BingAI المدعم بالذكاء الاصطناعي مع وجود شات بوت يقوم بالإجابة على أسئلتك.

أظهر هوانج ما يمكن أن يفعله الذكاء الاصطناعي، منها أنه طلب من برنامج أن يكتب أغنية بوب قصيرة تمدح Nvidia وكل ذلك بكلمات قليلة من التعليمات، كما كشف النقاب عن العديد من التطبيقات الجديدة ، وأعلن شراكة مع أكبر مجموعة إعلانية في العالم WPP لإنشاء محتوى إعلاني مدعوم بالذكاء الاصطناعي للإعلان الرقمي الحديث.