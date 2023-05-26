سباق تسليح تقني.. مايكروسوفت تدمج كل منتجاتها بالذكاء الاصطناعي

تمكنت شركة واحدة ناشئة في أن تحدث أكبر تغيير في عالم الإنترنت مع طرحها أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي “ تشات جي تي بي ” ChatGPT، استطاعت "أوبن إيه آي" OpenAI الصغيرة ولكن المدعومة ماليا من قبل مايكروسوفت أن تحدث زخما كبيرا في قطاع التكنولوجيا وأن تشعل شرارة البدء في تسليح جديد من نوعه، وهو سباق تطوير الذكاء الاصطناعي.

هذا الأسبوع في مؤتمر Build لمطوري البرمجيات لشركة مايكروسوفت، أعلنت العلامة التجارية الأمريكية صراحة أن هذه التقنيات الجديدة ستغير وجه التعامل مع الإنترنت للأبد، مع دمج كل منتجاتها بأدوات ذكاء اصطناعي توليدي.

جريج بروكمان ، المؤسس المشارك والرئيس لشركة OpenAI ، وكيفن سكوت ، رئيس التكنولوجيا في Microsoft

وفقا لما جاء في تقرير CNBC الإخباري، استفادت مايكروسوفت بشكل مكثف من تعاونها مع الشركة الناشئة أوبن إيه آي، حيث استثمرت فيها المليارات، وفي مقابل ذلك محرك بحثها بينج كان أول المستفيدين من ChatGPT بعد أن تم دمجهما ليصبح BingAI.

جاء في اليوم الأول من مؤتمر "بيلد"، محادثة على خشبة المسرح بين جريج بروكمان ، المؤسس المشارك والرئيس لشركة OpenAI ، وكيفن سكوت ، رئيس التكنولوجيا في Microsoft والشخص الذي يُنسب إليه الفضل في بناء علاقات قوية و وثيقة بشكل استثنائي بين الشركتين. قال رئيس التكنولوجيا في مايكروسوفت للجمهور الحاضر للمؤتمر المقام في مركز سياتل للمؤتمرات قرب نهاية الحديث: "لقد سمعتها من جريج، أنتم جميعًا الذين ستجعلون تقنيات الذكاء الاصطناعي رائعة بحق".

أعلنت Microsoft خلال فعاليات مؤتمرها الأخير عن مجموعة كبيرة من المنتجات المعتمدة على تقنية OpenAI، من أبرزها خدمات أزور السحابية التي تلخص الملفات الكبيرة، أدوات سحابة Azure السحابية سوف تلخص النصوص الطويلة إلى نقاط مختصرة ومحددة، خدمات أزور توفر ميزات معالجة اللغة (NLP) لفهم النص وتحليله.

كما أعلنت عن خدمة Copilot المدمجة مع مايكروسوفت أوفيس ببرامجها الإنتاجية المختلفة، وهو مساعد افتراضي يعمل بالذكاء الاصطناعي بمجرد فتحه ، يظل الشريط الجانبي لـ Windows Copilot يعمل مع كل نوافذك المفتوحة، وهو متاح دائمًا ليكون بمثابة مساعدك الشخصي، الذي يقوم بأعمال النسخ واللصق بالنيابة عنك كما أنه يمكنه إعادة صياغة المحتوى النصي أو تلخيصه في نقاط أو إضافة شرح مفصل.

قال ساتيا ناديلا ، الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft ، خلال الكلمة الرئيسية لمؤتمر "بليد" للمطورين : "سيتم تغيير كل طبقة من طبقات البرمجة التقليدية إلى الأبد وليس هناك مكان أفضل للبدء في هذا التغيير من المطورين، ما نقوم ببناءه سيتغير للأبد وبشكل جذري".

تنتهج مايكروسوفت سياسة التبني الفوري والسريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي مع تأكيد الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft "ساتيا ناديلا" دمج تقنيات GPT-4 الأحدث على الإطلاق في عالم أدوات الذكاء الاصطناعي مع برنامج Teams ومنتجات مايكروسوفت الأقدم ، مثل محرك بحث Bing.