عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سباق تسليح تقني.. مايكروسوفت تدمج كل منتجاتها بالذكاء الاصطناعي

ساتيا ناديلا ، الرئيس
ساتيا ناديلا ، الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft

 

تمكنت شركة واحدة ناشئة في أن تحدث أكبر تغيير في عالم الإنترنت مع طرحها أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي “ تشات جي تي بي ”  ChatGPT، استطاعت "أوبن إيه آي" OpenAI الصغيرة ولكن المدعومة ماليا من قبل  مايكروسوفت  أن تحدث زخما كبيرا في قطاع التكنولوجيا وأن تشعل شرارة البدء في تسليح جديد من نوعه، وهو سباق تطوير الذكاء الاصطناعي.

هذا الأسبوع في مؤتمر Build لمطوري البرمجيات لشركة مايكروسوفت، أعلنت العلامة التجارية الأمريكية صراحة أن هذه التقنيات الجديدة ستغير وجه التعامل مع الإنترنت للأبد، مع دمج كل منتجاتها بأدوات ذكاء اصطناعي توليدي.

 جريج بروكمان ، المؤسس المشارك والرئيس لشركة OpenAI ، وكيفن سكوت ، رئيس التكنولوجيا في  Microsoft

وفقا لما جاء في تقرير CNBC الإخباري، استفادت مايكروسوفت بشكل مكثف من تعاونها مع الشركة الناشئة أوبن إيه آي، حيث استثمرت فيها المليارات، وفي مقابل ذلك محرك بحثها بينج كان أول المستفيدين من ChatGPT بعد أن تم دمجهما ليصبح BingAI.

جاء في اليوم الأول من مؤتمر "بيلد"، محادثة على خشبة المسرح بين جريج بروكمان ، المؤسس المشارك والرئيس لشركة OpenAI ، وكيفن سكوت ، رئيس التكنولوجيا في  Microsoft  والشخص الذي يُنسب إليه الفضل في بناء علاقات قوية و وثيقة بشكل استثنائي بين الشركتين. قال رئيس التكنولوجيا في مايكروسوفت للجمهور الحاضر للمؤتمر المقام في مركز سياتل للمؤتمرات قرب نهاية الحديث: "لقد سمعتها من جريج، أنتم جميعًا الذين ستجعلون تقنيات الذكاء الاصطناعي رائعة بحق".

 أعلنت Microsoft خلال فعاليات مؤتمرها الأخير عن مجموعة كبيرة من المنتجات المعتمدة على تقنية OpenAI، من أبرزها خدمات أزور السحابية التي تلخص الملفات الكبيرة، أدوات سحابة Azure السحابية سوف تلخص النصوص الطويلة إلى نقاط مختصرة ومحددة،  خدمات أزور توفر ميزات معالجة اللغة (NLP) لفهم النص وتحليله. 

كما أعلنت عن خدمة Copilot المدمجة مع مايكروسوفت أوفيس ببرامجها الإنتاجية المختلفة، وهو مساعد افتراضي يعمل بالذكاء الاصطناعي بمجرد فتحه ، يظل الشريط الجانبي لـ Windows Copilot يعمل مع كل نوافذك المفتوحة، وهو متاح دائمًا ليكون بمثابة مساعدك الشخصي، الذي يقوم بأعمال النسخ واللصق بالنيابة عنك كما أنه يمكنه إعادة صياغة المحتوى النصي أو تلخيصه في نقاط أو إضافة شرح مفصل.

استهدفت بنى تحتية .. من هي فولت تايفون الصينية مهاجمة مايكروسوفت ؟

مايكروسوفت تضيف ميزات جديدة لمستخدمي galaxy book من سامسونج

قال ساتيا ناديلا ، الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft ، خلال الكلمة الرئيسية لمؤتمر "بليد" للمطورين : "سيتم تغيير كل طبقة من طبقات البرمجة التقليدية إلى الأبد وليس هناك مكان أفضل للبدء في هذا التغيير من المطورين، ما نقوم ببناءه سيتغير للأبد وبشكل جذري".

تنتهج مايكروسوفت سياسة التبني الفوري والسريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي مع تأكيد الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft "ساتيا ناديلا" دمج تقنيات GPT-4 الأحدث على الإطلاق في عالم أدوات الذكاء الاصطناعي مع برنامج Teams ومنتجات مايكروسوفت الأقدم ، مثل محرك بحث Bing.

مايكروسوفت OpenAI أوبن أيه آي ChatGPT تشات جي تي بي BingAI Windows ساتيا ناديلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول ردة فعل من كهربا عقب قرار رحيله بنهاية الموسم

خطف ديانا.. اعترافات صادمة من فتاة الساحل بعد اعتداء خال صديقاتها عليها

ألفاظ خارجة .. تفاصيل صادمة في خناقة لقجع مع رئيس الكاف

من النهاردة هتاكل بروتين| طرح لحوم حية بـ 195 جنيها والبلدي بـ 220.. اشتريها من هنا

نجم الأهلي يلمح لقرب رحيله عن الفريق وانضمامه للزمالك

طارق السيد يلمح لـ توقيع نجم الزمالك لنادي بيراميدز

مش في عُرف الكورة| عضو مجلس الزمالك السابق يوجّه رسالة لـ مرتضى منصور

شبه فستان رانيا يوسف.. سخرية من أحمد سعد بسبب ملابسه وارتدائه حلق

موضوعات متعلقة

خصم 40% على جوال OPPO RENO 6 PRO في السعودية

خصم 21% على جوال OPPO A17K في السعودية

لأصحاب الدخل المحدود.. فيفو تستعد لإطلاق هاتفين مع ذاكرة عشوائية 12جيجابايت رام

هذه الهواتف ستكون بأقوى معالج جديد من كوالكوم

شحن بقوة 120 وات.. شاومي تستعد لإطلاق هاتف رائد جديد

جوجل تلغي هذه الميزة من منصة YouTube الشهر المقبل

نيابة عنك.. جوجل تطرح ميزة "الكتابة السحرية" مع تطبيق Messages

معالج كوالكوم من الجيل الثالث.. OnePlus تطرح هاتفًا رائدًا قريبا

ترشيحاتنا

سباق تسليح تقني.. مايكروسوفت تدمج كل منتجاتها بالذكاء الاصطناعي

بكين تحث أوروبا على اتخاذ الصين بديلا اقتصاديا عن أمريكا

الأهلي معروف بالسحر.. تعليق صادم من نجم الوداد السابق قبل نهائي أفريقيا

الصور الأولى من حفل زفاف ابن ماجد الكدواني

الإسكندرية .. قرارات النيابة في واقعة سقوط لعبة بملاهي جرين بلازا

ما بين “فشلنا” و"خذلناكم" و"محطم كليا"| هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟.. وريال مدريد يفتح أبوابه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصور الأولى من حفل زفاف البلوجر ياسر أحمد وآية إبراهيم | شاهد

طريقة عمل ميني بيتزا بأسهل الخطوات

رياح مثيرة للأتربة وأمطار.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الغد

بعد أحمد سعد .. فنان شهير يصدم متابعيه بـ قميص تُل

فيديو

العالم الهولندي يحذر من وقوع زلزال جديد مدمر.. تفاصيل/ فيديو جراف

مشروع جنة الله على الأرض.. الحبتور والعبار متفائلين بشأن الاقتصاد المصري

قصة حب دينا الشربيني .. ومتى تنفذ وصية والدها | فيديو جراف

فيديوجراف..الأرض تستقبل أول رسالة من الفضائيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ