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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس أفريقيا الوسطى: نرحب بشراكة روسية تنهي استغلال مواردنا وتحقق التنمية

رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى
رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى
محمد البدوي

أكد فوستين أركانج تواديرا، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، أن الشراكة الروسية الأفريقية يجب أن تنتقل إلى مرحلة جديدة تحقق نتائج ملموسة، وتدعم التنمية الاقتصادية في الدول الأفريقية، مشددًا على ضرورة تغيير النموذج التقليدي القائم على استغلال الموارد الطبيعية الأفريقية دون تحقيق القيمة المضافة التي تستفيد منها الشعوب.

انعقاد القمم المتتالية في سوتشي وسانت بطرسبرج

وقال تواديرا، خلال كلمته بالقمة الروسية الأفريقية الثالثة، إن انعقاد القمم المتتالية في سوتشي وسانت بطرسبرج ثم القمة الحالية يؤكد استمرار الشراكة بين روسيا وأفريقيا، موضحًا أن روسيا دعمت الدول الأفريقية خلال مراحل مختلفة، سواء في مجال التكنولوجيا أو الدعم العسكري للقوات المسلحة، بما ساعد في تعزيز الأمن الوطني وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية في بلاده خلال ديسمبر الماضي.

وأضاف أن شعار القمة يدعو إلى تطوير التعاون بين الجانبين، بما يتطلب إعادة النظر في النموذج السابق الذي اعتمد على استغلال الدول الأخرى للموارد الطبيعية الأفريقية، مؤكدًا أن استغلال هذه الموارد يجب أن يرتبط بخلق فرص العمل، وتوسيع القدرات والخبرات المحلية، وجذب الاستثمارات في إطار من احترام القانون والمساواة والشفافية.

وشدد رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى على أهمية إقامة شراكات قوية ومتوازنة تحقق مصالح جميع الأطراف، وتتيح للدول الأفريقية الاستفادة الكاملة من إمكاناتها الاقتصادية، لافتًا إلى أن القارة تمتلك موارد ومزايا كبيرة يمكن توظيفها لدعم التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

الاستفادة من الموارد المعدنية

وأشار إلى أن أفريقيا تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع روسيا في مجالات الزراعة، وتحويل إمكاناتها إلى قاعدة للإنتاج الزراعي واسع النطاق، إلى جانب الاستفادة من الموارد المعدنية، ومن بينها النحاس واليورانيوم، وتطوير مشروعات الطاقة الشمسية والكهرباء باعتبارهما من المجالات الأساسية للتعاون المستقبلي.

وأوضح تواديرا أن توفير ممرات تجارية مفتوحة وحرة والوصول إلى الموانئ في المنطقة يمثلان عنصرين مهمين لتسريع التكامل بين الدول الأفريقية، كما أن التحول الرقمي يمكن أن يسهم في تطوير التعليم وتوفير أدوات التعلم الحديثة للطلاب، ودعم الخدمات الصحية والصحة العامة.

أجندة الاتحاد الأفريقي ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية

وأكد أن أجندة الاتحاد الأفريقي ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثلان إطارًا مهمًا للمضي قدمًا نحو تحقيق الأهداف التنموية الطموحة، مشددًا على ضرورة أن تترجم الشراكة الروسية الأفريقية إلى مشروعات حقيقية ونتائج ملموسة يستفيد منها المواطنون في مختلف الدول.

واختتم رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى بالتأكيد على أن القمة الثالثة تمثل فرصة لفتح صفحة جديدة في العلاقات الروسية الأفريقية، تقوم على التعاون العملي والاستثمار المنتج والتنمية المشتركة.

رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستين أركانج أفريقيا الوسطى التعاون بين روسيا والدول الأفريقية

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