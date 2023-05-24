مايكروسوفت تضيف ميزات جديدة لمستخدمي galaxy book من سامسونج

أعلنت شركة "مايكروسوفت" أنها على وشك إضافة الكثير من الميزات الجديدة لمالكي أجهزة كمبيوتر " سامسونج جالاكسي بوك" العاملة بنظام تشغيل ويندوز 11 خلال مؤتمرها الصحفي بعنوان Build 2023.

وفقا لتقرير موقع sammobile يتم تشغيل بعض ميزات Windows 11 الجديدة هذه بواسطة الذكاء الاصطناعي، بينما الميزات الإضافية الأخرى تتعلق بتحسين تجربة المستخدم الشخصية مع الحاسوب، كما تخطط مايكروسوفت أيضًا لجلب المزيد من تطبيقات الأندرويد إلى Windows 11.مع ميزات صوت وإمكانية وصول لاسلكية محسّنة.

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منذ إصدار أداة ChatGPT العاملة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وجدت مايكروسوفت طريقة جديدة لتحديث منتجاتها من خلال دمج هذه الأداة مع كل منتجاتها لتصبح أكثر كفاءة وفعالية خاصة التطبيقات التي تتعلق بالإنتاجية في العمل.

أدمجت مايكروسوفت بالفعل أدوات الذكاء الاصطناعي مع محركها بينج Bing و مجموعة أدوات مايكروسوفت أوفيس المكتبية و SwiftKey Keyboard. أعلنت الشركة خلال مؤتمرها الصحفي أنها ستقدم أداة Copilot القائمة على نظم الذكاء الاصطناعي مع ويندوز 11. وتهدف الميزة إلى مساعدة المستخدمين في المهام المعقدة وجعلها أسهل.

تم تصميم Windows Copilot لإيجاد حلول سهلة وذكية داخل نظام ويندوز 11 المعقد، يمكن للأداة الجديدة تقديم الكثير من العمليات بسهولة أكبر، منها كتابة ملخصات لملفات كبيرة الحجم، وإعادة تحرير المستندات لتكون بلغة أفضل، مع استخدام كلمات ومرادفات أفضل، تخصيص إعدادات الكمبيوتر وتقديم الاقتراحات وتوصيل الخدمات المختلفة عبر الأجهزة.

عند تفعيله، يظهر Windows Copilot في شكل شريط جانبي. يمكن لمستخدمي Windows 11 طرح الأسئلة عليه للإجابة مثل ChatGPT على سبيل المثال ، يمكن للمستخدمين أن يسألوا كيف يمكنهم تحسين إنتاجيتهم ، وسيقدم Windows Copilot اقتراحات.

كما يمكن للمستخدمين سحب المستندات إلى Windows Copilot ، وسيتم تلخيصها في شكل نقاط عددية يمكن أن يساعد هذا المستخدمين على فهم جوهر وفحوى المستندات دون قراءتها بالكامل. يمكن لـ Windows Copilot أيضًا اقتراح موسيقى من Spotify ، والترابط مع Adobe Photoshop لإنشاء صور باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليفي ، والتكامل مع خدمات مايكروسوفت المختلفة مثل Office 365 و Teams.