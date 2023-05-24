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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مفيش أمان.. 19 هاتفا أندرويد سهلة الفتح بصورة مطبوعة وبدون باسورد

تقنية التعرف على
تقنية التعرف على الوجوة

سامسونج وأوبو ونوكيا من بين مجموعة من صانعي هواتف أندرويد المزودة بتقنية المسح الضوئي للتعرف على الوجه، والتي كشفت أحدث الدراسات أنه يمكن "خداعها بسهولة" من خلال صورة مطبوعة ثنائية الأبعاد لفتح قفل الأمان البيومترى المعتمد على تقنية التعرف على الوجوة.

وبحسب ما ذكره موقع "theregister"، أظهرت نتائج دراسة جديدة أن مجموعة من الهواتف الذكية التابعة لعلامات تجارية شهيرة، تضم 19 هاتفا يمكن خداعها وفتحها بواسطة صورة مطبوعة لمالك الجهاز.

 

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19 هاتف أندرويد يفشل في اجتياز اختبار القياسات الحيوية

وعلى الرغم من تقنية القياسات الحيوية غالبا ما توصف بأنها واحدة من أفضل الطرق أمانا لفتح قفل الهاتف، إلا أن الدراسة الأخيرة كشفت أنها ليست آمنة بما يكفي، حيث يمكن فتحها بواسطة صورة مطبوعة على ورق طابعة مكتبية عادية.

ومن بين 48 هاتفا تم اختبارها ومحاولة فتح قفل الأمان البيومترى بواسطة صورة مطبوعة، تمكن التقنيون من فتح 19 طرازا حديثا بعد أن فشلت في اختبار القياسات الحيوية البسيطة، بما في ذلك هاتفي Xiaomi 13 و Motorola Razr.

وذلك إلى جانب 7 هواتف حديثة من إنتاج شركة شاومي، و4 أجهزة تابعة لشركة موتورولا، بينما جاء جهازان من إنتاج شركة نوكيا وأوبو وسامسونج، وطراز واحد من تصنيع شركة هونر وآخر تابع لشركة فيفو الصينية.

وقد أعرب الخبراء القائمين على الدراسة، عن مخاوفهم من أن المحتالين قد يستغلون نقطة الضعف الموجودة في هواتف أندرويد، للوصول إلى معلومات المستخدم الحساسة أو محفظة جوجل لإجراء المدفوعات دون الحاجة إلى إلغاء قفل هواتفهم، حيث تتطلب جوجل من المستخدمين استخدام قفل المقاييس الحيوية لتأكيد المعاملات المهمة عبر تطبيقها.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتطلب التطبيقات المصرفية متطلبات حماية إضافية أو طرق مصادقة أخرى للمعاملات التي تتم عن طريق الهواتف الذكية، من خلال تقنية التعرف على الوجه،

ومن بين الأجهزة التي تمكن الخبراء من تجاوز نظام الأمان البيومترى المعتمد على تقنية التعرف على الوجوه، باستخدام صورة ثلاثية الأبعاد هواتف أندرويد التالية:

Honor 70
Motorola Razr 2022
Motorola Moto E13
Motorola Moto G13
Motorola Moto G23
Nokia G60 5G
Nokia X30 5G
Oppo A57
Oppo A57s
Samsung Galaxy A23 5G
Samsung Galaxy M53 5G
Vivo Y76 5G
Xiaomi POCO M5
Xiaomi POCO M5s
Xiaomi POCO X5 Pro
Xiaomi 12T
Xiaomi 12T Pro
Xiaomi 12 Lite
Xiaomi 13

أندرويد هواتف اندرويد تقنية التعرف على الوجوه القياسات الحيوية قفل الأمان فتح قفل الأمان

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