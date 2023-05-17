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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إيلون ماسك ينتقد تحكم مايكروسوفت في OpenAI .. ورئيسها يرد

إيلون ماسك ينتقد
إيلون ماسك ينتقد تحكم مايكروسوفت في OpenAI ورئيسها يرد

نفى ساتيا نادالا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ادعاءات ممارسة السيطرة أو التحكم في  شركة الذكاء الاصطناعي OpenAI، والمصنعة لـ ChatGPT، وذلك ردا على انتقادات رجل الأعمال، إيلون ماسك، والذي زعم أن مايكروسوفت تتحكم في الشركة.

 

وقال نادالا في في مقابلة مع شبكة "CNBC" - عند سؤاله عن ادعاءات ماسك بشأن علاقة شركة مايكروسوفت و OpenAI - “ أولا ، أكن الكثير من الاحترام لإيلون ماسك ولكل ما يقوم به. أود أن أقول فقط أن هذا غير صحيح في الواقع”. 

 

وأضاف: "في آخر مرة تحققت فيها من الأمر، نحن الشركة الربحية الوحيدة التي تعمل بكل أريحية مع وجود شركة غير ربحية مع مجلس إدارة يحكم هذا الأمر، ومن مكاني هذا أدعو الآخرين للقيام بذلك أيضًا".     

 

وفي عام 2019، تخلت شركة OpenAI عن وضعها شركة غير ربحية وأعلنت أنها أصبحت شركة "ذات حد أقصى للربح" وهو نظام مزدوج بين كونها مزيجًا من شركة ربحية وغير ربحية في ذات الوقت.  

 

وشارك ماسك في تأسيس شركة OpenAI جنبًا إلى جنب مع الرئيس التنفيذي سام التمان وآخرين في عام 2015 ، قبل أن يغادر مجلس إدارتها في عام 2018 ، مشيرًا إلى تضارب محتمل في المصالح، بحسب Business Insider . 

 

وفي شهر فبراير الماضي ، انتقد إيلون ماسك الشركة بأنها أصبحت تحت سيطرة مايكروسوفت، إلا أنه أكد في لقائه مع الصحفي تاكر كارلسون في شهر أبريل، أن هذا لم يكن ما كان يقصده على الإطلاق ، موضحا : “في الواقع ، مايكروسوفت لديها الكلمة العليا على OpenAI ، إن لم تكن تسيطر بشكل مباشر عليها في هذه المرحلة”.  

ساتيا نادالا مايكروسوفت شركة OpenAI إيلون ماسك ChatGPT الذكاء الاصطناعي

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