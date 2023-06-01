الصين تحذر من أضرار اجتماعية وسياسية محتملة بسبب تأثيرات الذكاء الاصطناعي

حذر الحزب الشيوعي الحاكم في الصين من المخاطر التي يشكلها التقدم في الذكاء الاصطناعي، وذلك في بيان له أشار فيه إلى الأضرار الاجتماعية والسياسية المحتملة لهذه التقنيات في ظل التسارع المتنامي له.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس فإن البيان التحذيري جاء في أعقاب تحذير العلماء وقادة صناعة التكنولوجيا في الولايات المتحدة ، بما في ذلك كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات مايكروسوفت و جوجل ، بشأن المخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي للبشرية.

وقالت وكالة الأنباء الصينية شينخوا إن الاجتماع في بكين ناقش الحاجة إلى “جهود مكرسة لحماية الأمن السياسي وتحسين الإدارة الأمنية لبيانات الإنترنت والذكاء الاصطناعي”، وجاء في البيان "يجب أن نكون مستعدين لأسوأ السيناريوهات وأشدها".

وتم التأكيد في الاجتماع على أن تعقيد وخطورة مشاكل الأمن القومي التي يواجهها الصين قد ازدادت بشكل كبير، وقالت شينخوا إن جبهة الأمن القومي يجب أن تبني ثقة استراتيجية بالنفس، ولديها ثقة كافية لتأمين النصر، وأن تكون على دراية كبيرة بنقاط قوتها ومزاياها.

وتفرض الحكومة الصينية رقابة صارمة على الاحتجاجات الشخصية والانتقادات عبر الإنترنت ، فقد استمر المواطنون في التعبير عن عدم رضاهم عن السياسات ، وآخرها إجراءات الإغلاق الصارمة التي تم سنها لمكافحة انتشار COVID-19.

وتظهر مخاطر الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي في قدرته على التحكم في الأسلحة الآلية وذاتية الحكم والأدوات المالية وأجهزة الكمبيوتر التي تحكم شبكات الطاقة والمراكز الصحية وشبكات النقل والبنية التحتية الرئيسية الأخرى.