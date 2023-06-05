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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بدل الصيني.. 5 سيارات ألمانية "زيرو" بسعر يبدأ من 899 ألف جنيه|صور

5 سيارات ألمانية
5 سيارات ألمانية جديدة بالسوق المصري

يضم السوق المصري العديد من السيارات الالمانية، والتي اصبحت تتقارب اسعارها إلى حد كبير من بعض الطرازات الصينينة، خاصة بعد الزيادات الاخيرة التي شهدها سوق السيارات، وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات المانية "زيرو" بسعر يبدأ من 899 ألف جنيه.

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اسعار ومواصفات 5 سيارات ألمانية جديدة بالسوق المصري 

5 سيارات ألمانية جديدة بالسوق المصري 

1 - اوبل كورسا موديل 2023 

 

نبدأ بالسيارة الالمانية الارخص سعرًا في هذه القائمة، وهي النسخة اوبل كورسا موديل 2023، والتي تبدأ اسعارها عند 899.990 جنيه للفئة الاولى، و 949.990 جنيه للفئة الثانية، وتعتمد هذه السيارة في مواصفاتها الفنية على محرك تيربو 1200 سي سي، 3 سلندر، ينتج 230 نيوتن/متر، وقوة إجمالية قدرها 130 حصانا، والاعتماد على ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

5 سيارات ألمانية جديدة بالسوق المصري 

2 - فولكس فاجن تي روك موديل 2023 

 

تقدم السيارة فولكس فاجن تي روك موديل 2023 في مصر عبر فئة واحدة، حيث يصل سعرها إلى مليون و 450 ألف جنيه، وتعد هذه النسخة من اشهر السيارات الرياضية، والتي تتمتع بمحرك تيربو 1400 سي سي، بقوة 152 حصانا، و 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات مكون من 8 نقلات أوتوماتيكية، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 8.4 ثانية.

5 سيارات ألمانية جديدة بالسوق المصري 

3 - مرسيدس C200 موديل 2023 

 

يبلغ سعر السيارة مرسيدس C200 موديل 2023 نحو 2,705,000 جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة المطروحة في مصر، وتعمل هذه السيارة بمحرك 1500 سي سي تيربو، 4 سلندر، بقوة 204 حصانا، وعزم اقصى للدوران 300 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 9 سرعات، والقدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 7.3 ثانية.

5 سيارات ألمانية جديدة بالسوق المصري 

4 - اوبل كروس لاند موديل 2023 

 

تنطلق السيارة اوبل كروس لاند موديل 2023 في السوق المحلي عبر فئتين، الاولى بسعر رسمي يبلغ 949,990 جنيه، والثانية بقيمة قدرها 1,019,990 جنيه، وتعتمد السيارة على قدرات فنية تجعلها تتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.8 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك تيربو سعة 1200 سي سي، بقوة 110 حصانا، و 205 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة اوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وسرعة قصوى تصل لـ 187 كم/ساعة.

5 سيارات ألمانية جديدة بالسوق المصري 

5 - بي ام دبليو 118 موديل 2023 

 

تأتي السيارة بي ام دبليو 118 موديل 2023 بسعر 1,680,000 جنيه، حيث يتم طرحها من خلال فئة واحدة، بمحرك 1500 سي سي تيربو، 3 سلندر، بقوة 136 حصانا، و 220 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات، ومدة زمنية تستغرق 8.7 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة.

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