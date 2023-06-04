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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لو نفسك في عربية جديدة .. سعر ومواصفات أرخص سيارة بمصر

ارخص سيارة في مصر
ارخص سيارة في مصر

يبحث العديد من المواطنين عن فرصة شراء سيارة جديدة وبسعر مناسب، حيث يضم السوق المصري الكثير من السيارات المتنوعة، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك والرياضية، أو تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، بينما يبقى عامل السعر هو نقطة مهمة بين كافة هذه العناصر.

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ويقدم موقع "صدى البلد" الاخباري في سياق هذا الموضوع السعر الرسمي لارخص سيارة مطروحة في السوق المصري، واهم الموصفات الفنية التي تتمتع بها.

ارخص سيارة في مصر 

مواصفات ارخص سيارة في مصر 

 

تقدم السيارة سوزوكي اسبريسو والتي حصلت على لقب ارخص سيارة في مصر، عبر فئة واحدة من التجهيزات، حيث تضم زجاج كهربائي أمامي، ومكيف هواء يدوي، بالاضافة إلى وجود عدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS الخاصة بالحماية، ومكابح مانعة للانغلاق ABS، وقفل مركزي للابواب.

ارخص سيارة في مصر 

وحصلت السيارة على جنوط 14 بوصة، وواجهة امامية ذات فتحات متعددة المقاطع بشكل منفصل، بالاضافة إلى خيارات من الطلاء الخارجي ابرزها البرتقالي، والازرق، والابيض، واللون الرمادي، وتشمل تجهيزات السيارة ايضا عجلة قيادة باور ستيرنج، ونظام صوتي ترفيهي.

ارخص سيارة في مصر 

وتستخدم السيارة سوزوكي اسبريسو تقنية الدفع الأمامي للعجلات، حيث تتصل بناقل حركة مكون من 5 سرعات يدوية، مع محرك بسعة 1000 سي سي، و 90 نيوتن/متر، إلى جانب قوة ضخ إجمالية للمحرك بلغت 67 حصانا، وسرعة قصوى تصل إلى 150 كيلومتر في الساعة، مع مدة قدرها 14.3 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/س.

ارخص سيارة في مصر 

سعر ارخص سيارة في مصر 

 

يصل السعر الرسمي للسيارة سوزوكي اسبريسو إلى 364,900 جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة المقدمة محليًا.

ارخص سيارة في مصر 
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