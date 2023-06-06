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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كارثة تسبب موت الأطفال الرضع.. تفاصيل

سباحة الرضع
سباحة الرضع

انتشرت خلال الفترة الأخيرة ظاهرة تعليم السباحة للأطفال الرضع وحديثي الولادة؛ حيث أقدمت الأمهات على تعليم  أطفالهن حديثي الولادة والرضع مهارات السباحة، والتي يصعب على الكبار أحيانا إتقانها؛ ولكن توجد بعض الطرق الخاطئة التي تودي بحياة الطفل الرضيع.

لذلك نرصد أهم مخاطر السباحة علي الرضع والصغار، وفقا لموقع Everyday health.

مخاطر السباحة على الرضع والصغار

⁃ غالبا ما تكون أضرار السباحة للاطفال الرضع هي إصابة الجهاز التنفسي.

⁃ الاحتقان والنزلات، وذلك بسبب مادة الكلور الموجودة في المياه.

⁃ السباحة تسبب جفاف الشعر، وذلك لأن الكلور يتفاعل مع الشعر ويجعله جافا ومتقصفا.

⁃ قد تظهر على بعض الأطفال أعراض حكة، خصوصًا الفتيات، في المنطقة التناسلية، ويجب على الأم الحرص على أخذ طفلتها للطبيبة لإجراء العلاج اللازم.

⁃ الأطفال الذين يقضون وقتا طويلا في المسابح هم أكثر عرضة للإصابة بالربو.

⁃ تنتقل التهابات العين الفيروسية من شخص لآخر، كما أن الجراثيم التي تصل إلى العين قد تُسبب التهابات في الملتحمة، ويظهر ذلك في البداية من احمرار عين الطفل وشكواه من الغباش في الرؤية.

⁃ الإصابة بعدوى فيروسية مثل الورم الحليمي البشري، ويتم التقاطُها من المشي على أرضيات أماكن الاستحمام أو على منصات القفز.

⁃ يكون عرضة للطفح الجلدي بسبب الاستحمام بالماء الدافئ، الذي ينتقل من برك السباحة الساخنة.

⁃  استنشاق الكثير من غاز كلور الهيدروجين الثلاثي، الذي يعمل على تدمير الحواجز الخلوية، التي تؤمن الحماية للجهاز التنفسي.

⁃ يتسبب وجود الكثير من الكلور في حمامات السباحة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض الرئة المختلفة، خاصة عند الأطفال الصغار.

⁃ يسبب الكلور الموجودة في ماء حمامات السباحة التهابات في الجلد.

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