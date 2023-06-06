عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

المركز الدولي للكتاب يناقش «ظلال زرقاء» لـ زين عبد الهادي.. الخميس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ينظم المركز الدولي للكتاب، التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في السادسة مساء الخميس المقبل، حفل توقيع ومناقشة ديوان «ظلال زرقاء.. على حائط أبيض مائل» للدكتور زين عبد الهادي.

يشارك في المناقشة كل من الكاتبة شرين العدوي، والكاتبة نانسي إبراهيم، ويدير المناقشة الكاتبة رابعة الختام، في حضور مجموعة من المثقفين والكتاب، ومحبي زين عبد الهادي.

 

ومن أجواء الديوان: 

للعصافير التي تغني على الشجر

قلبي شجر

روحي شجر

غنوا دائما

غنائكم يتردد في أعماقي

أنا الذي لا يعرف من الكتابة

سوى ظلال الماضي

وألق الطفولة ومهد الغواية

وحروف العزلة

أنا الذي يعشق عصفورًا شاحبًا

يحلق في غبشة الفجر

لا يراه غيري

فأنا الوحيد المجنون في مدينة لا يسكنها سوى

الأشباح والملائكة

«زين عبد الهادي»، باحث وروائي مصري، نشر له العديد من الأعمال العلمية والإبداعية، حاصل على درجة أستاذ في علوم المعلومات، ويشغل منصب رئيس قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة حلوان منذ 2004، كما شغل منصب مستشار المعلومات وتطوير النظم – المنظمة العربية للتنمية الإدارية منذ 2005 حتى أكتوبر 2008.

حصل عبد الهادي على ليسانس المكتبات من قسم المكتبات والمعلومات، بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1979 بتقدير جيد جدا، ثم نال درجة الماجستير في علم المعلومات من ذات القسم عام 1995، وكانت أطروحة الرسالة بعنوان «بناء نظام خبير للخدمات المرجعية في مكتبة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار»، كما حصل على درجة الدكتوراه من نفس القسم في علم المعلومات عام 1998 وكانت أطروحة الرسالة بعنوان «مراصد البيانات المباشرة في مصر: دراسة لواقعها والتخطيط لمستقبلها»، عمل زين عبد الهادي مديرا لدار الكتب المصرية اعتبارا من مايو 2011، ثم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية اعتبارا من ديسمبر 2011 وحتى منتصف مايو 2012، وقد قام زين عبد الهادي بإجراءكثير من الإصلاحات خلال تلك الفترة الوجيزة، يعمل زين عبد الهادي حاليا رئيسا لقسم المكتبات بكلية الآداب بجامعة حلوان، كم يقوم بكتابة الروايات والأعمال الفكرية. 

المركز الدولى للكتاب للهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين ظلال زرقاء على حائط أبيض مائل دكتور زين عبد الهادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل | بيراميدز يوجه صدمة مدوية للأهلي .. تفاصيل مثيرة

فوزي لقجع ضرب باملاك تيسيما|خالد الغندور يفجر مفاجأة عن حكم نهائي إفريقيا

لكشف ملابسات حادث الحدود.. السيسي يتلقي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي

مدرب حراس الاتحاد السكندري: سأشجع الوداد أمام الأهلي في نهائي إفريقيا

أعلى درجة حرارة تضرب البلاد 45 رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة

تشييع جثمان الشهيد محمد صلاح منفذ عملية الحدود في مسقط رأسه

حقيقة تقدم الأهلي بطلب لاستبعاد باملاك تيسميا من تحكيم نهائي إفريقيا

أوسوريو: لم أمنح لاعبي الزمالك تعليمات بين الشوطين بسبب الصلاة

ترشيحاتنا

بهاء الدين زيدان: رقمنة عمليات الشراء وإنشاء منظومة إلكترونية موحدة

إجراءات جديدة فى مكة المكرمة استعداداً لموسم الحج

انتهكت خصوصية الأطفال.. أمريكا تلزم مايكروسوفت بدفع 20 مليون دولار|تفاصيل

نفسي أنام.. تعليق صادم من ميار الببلاوى بعد أزمتها مع وفاء مكي

تراجع ملحوظ.. مصير سعر الدولار والقيمة الحقيقية للجنيه

خلال ساعات .. ليفربول يحصل على توقيع بطل العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأميرة يوجيني تنجب الطفل 13 في ولاية عرش بريطانيا.. تفاصيل وصور

للعباقرة فقط.. حددوا الرقم المخالف خلال 10 ثوان بصورة الوهم البصري

شاب أمريكي يزيد طوله 17 سم.. كيف فعلها؟

مشجعة ترسل إشارة غريبة لأحد لاعبي مانشستر سيتي.. من هو؟

فيديو

الخطيب يتخذ هذه الإجراءات قبل لقاء الوداد | فيديو جراف

مزج بين الفلامينكو والزى المغربى.. صابرينة بلفقيه تطلق أغنيتها الجديدة Loquita

عاصفة ترابية وأمطار رعدية| تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

أزمة تمنع كهربا من المشاركة في مباراة الوداد القادمة ..سببها الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ