بعد قرار رئيس الحكومة.. انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية في هذا الموعد

قطعت الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، شوطا كبيرا في عملية التحول الرقمي، حيث عملت الدولة جاهدة على ميكنة جميع قواعد البيانات الخاصة بالوزارات والهيئات لتحويلها لخدمات رقمية للتسهيل على الموظفين والمواطنين.

ويترقب ملايين الموظفين موعد الإنتقال لـ العاصمة الإدارية الجديدة تمهيدا للعمل بها ، ويتساءل الآلاف منهم عن موعد الإنتقال ، والفئات المستثناة من ذلك .

لايفوتك||

في سياق متصل، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات.

وفيما يتعلق بـ ملف الانتقال الحكومي للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجه رئيس الوزراء بضرورة قيام باقي الوزارات والجهات الحكومية باستكمال عملية الانتقال الكامل للعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، مشيرا إلى أنه من المقرر قبل نهاية الشهر الجاري الانتهاء من نقل الوزارات ومختلف الجهات المحددة بالكامل.

الفئات المستثناة من الانتقال إلى العاصمة الإدارية

وأكد المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، في وقت سابق ، بشأن تدريب الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أنه سيتم نقل من 50 إلى 60 ألف موظف في المرحلة الأولى، مشيرا إلى أن تم تدريب عدد كبير جدا منهم على بعض مهارات اللغة العربية والإنجليزية والتعامل مع الحاسب الآلي، مؤكدا إنه بنهاية العام سوف يتم الانتهاء من تدريب جميع المنتقلين للعاصمة الإدارية، كما إنه تم تحديد ملف شخصي لكل موظف مبين فيه نقاط قوته وضعفه.

وأوضح مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إلي أن المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة يمثلون 33 وزارة من داخل الديوان العام للوزارات والهيئات، مؤكدا استثناء أي موظف له تعامل مع الجمهور من النقل في المرحلة الأولى وسيبقي بمقر عمله كما هو .

أولوية الانتقال للموظفين المدربين على التحول الرقمي

وكشفت النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” ، أن أولوية الإنتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ستكون لفئة المواطنين الذين تم تدريبهم على التعامل مع منظومة التحول الرقمي التى تنتهجها الدولة ، خلال الفترة الحالية لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، مشيرة إلى أن عملية النقل ستتم بدءًا من أول ديسمبر المقبل، والتى تعتبر بمثابة عظيم يؤكد ثمار الإصلاح والتنمية والبناء، في كافة ربوع الدولة المصرية.

وأوضحت أنه على نهاية المرحلة سيتم نقل المواطنين المتعاملين مع الجمهور، بحيث يتم الانتهاء من تدريب جميع المنتقلين للعاصمة الإدارية، لأن عملية النقل تتبع نظاما تدريجيا من خلال نقل المدربين أولا لاستلام مقرات وأجهزة الحاسب وتقنية المعلومات.

الدولة تستهدف انتقاء عناصر تواكب التطور

فيما أوضح النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد أن عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، بمثابة تحد جديد للدولة المصرية، حيث أن ذلك سيكون عبر تطبيقات التحول الرقمي ، من خلال وجود موظفين مؤهلين ومدربين للتعامل مع هذه التطبيقات والبرامج الجديدة ، للوصول إلى مستوى عال من الكفاءة والمهارة الوظيفية ، تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي للحكومة للنهوض بمستوى العاملين بالجهاز الإداري للدولة.