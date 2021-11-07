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أخبار البلد

التنمية المحلية تكشف خطوات الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

خالد قاسم المتحدث
خالد قاسم المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، ومساعد الوزير، إن الوزارة تنفذ خطوات الانتقال إلى مقرها في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن الانتقال سيتم وفقا للخطة التي أعدتها الوزارة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية. 

وعن الاستعدادات التي تنفذها وزارة التنمية المحلية للانتقال إلى العاصمة الإدارية، أوضح أن الوزارة أجرت استعدادا مكثفا للانتقال إلى مقرها الجديد فى العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال تشكيل لجنتين، الأولى خاصة بالجزء الرقمى والأخرى بالتأسيس والمتابعة للمقر الجديد، وفى هذا الشأن و التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجميع الجهات المعنية للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة وترتيبات نقل الوزارة والعاملين إليها.

وأضاف قاسم، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه يجري الآن أرشفة جميع مستندات الوزارة ورقمنتها قبل الانتقال للعاصمة الجديدة، وهو ما يتماشى فى نفس الوقت مع خطة الدولة للتحول الرقمى، كما أن الوزارة بدأت أيضًا فى إجراءات نقل بيئة العمل التكنولوجية للوزارة ومواردها المعلوماتية والتكنولوجية وقواعد البيانات والأنظمة الإلكترونية العاملة بها إلى مركز بيانات العاصمة الجديدة بالتعاون مع الجهات المسئولة عن النقل وإدارة بيئة العمل التكنولوجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى بناء شبكة اتصال هاتفى IP Telephony وتبادل البيانات عبر الإنترنت المؤمن مع المحافظات.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على ميكنة خدمات المحليات وتحسين دورات العمل بها من خلال المراكز التكنولوجية فى المدن والأحياء ودواوين المحافظات ومن خلال تطبيقات الإنترنت والمحمول بالتعاون مع وزارة التخطيط ووزارة الاتصالات، وميكنة دورة عمل وحدات المتغيرات المكانية حتى مستوى الوحدة المحلية والقروية على منظومة إلكترونية مؤمنة بالتعاون مع وزارة التخطيط والجهات المعنية.

وتابع: "يجرى الآن تطوير نظام معلومات موحد للمحليات "بيانات / مؤشرات" ونظام لتحليل البيانات حتى مستوى القرية يتم تحديثه لا مركزيا من مراكز معلومات المحافظات، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية للعاملين فى المحليات على أساسيات التحول الرقمى ونظم المعلومات الجغرافية والجرافيك وإدارة شبكات التواصل الاجتماعى والإعلام الإلكترونى والأرشفة ونظم دعم القرار وتحليل البيانات فى مركز تدريب التنمية المحلية سقارة".

ونوه إلى أنه تم إجراء اختبارات للعاملين فى الوزارة تضمن مدى إجادة العمل على الحاسب الآلى والبرامج الجديدة، حتى يتم نقل الكفاءات والمؤهلين والكوادر إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفقًا لتعليمات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، لافتا إلى أنه من المقرر نقل ما يقرب من 561 موظفًا وهم بالفعل يخضعون الآن لدورات تدريببة مكثفة وتأهيل شامل، فيما لن يتم نقل الموظفين الذين تعاملون مباشرة مع المواطنين.

وأشار إلى أنه يجري الآن توقيع مشروع لتطوير مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة واستكمال أعمال الميكنة الإلكترونية له، وبناء موقـع له على شبـكة الإنترنت ومنظومة التعليم والتـدريب عن بعد وربطه بمراكز تدريب المحافظات.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببدء الانتقال الفعلي للحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، اعتبارا من ديسمبر المقبل.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، أن الحكومة المصرية ستبدأ العمل لفترة تجريبية في "الحي الحكومي" بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمدة 6 أشهر.

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