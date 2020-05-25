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اقتصاد

التحول الرقمي ضرورة لمواكبة العالم.. خبير يكشف مميزاته ومردوده على الاقتصاد والأفراد

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:34 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
تخطو مصر خطوات واسعه في عمليات التحول الرقمي او ما يسمي بالرقمنه والتحول من الاوراق المتعارف عليها الي أرقام لكن هناك منظور ابعد من ذلك للعالم نحو التحول الرقمي .


فنحن نعيش في العصر الذكي يحيط بنا الخدمات التكنولوجية الحديثه و مشتقتها من المدن الذكية الي السيارات الذكية وحتي المشتقتات المالية تحولت عن طريق التكنولوجية الحديثه الي ارقام بيع و شراء الاصول الاسهم العملات الاجنبية  التحويلات النقدية .


وقال سمير رؤوف خبير أسواق المال، حتي ثوره العملات الالكترونيه  المعقدة دخلت للتكنولوجيا و اصبحت لعملية الرقمنة اهمية كبيرة لسهوله الحياة العادية وتحقيق الارباح و زياده رفهية الانسان علي الارض الذكاء الاصطناعي و تطوير الروبرت .

وأضاف خبير أسواق المال في تصريحات لصدى البلد،  أن  نظريات التحول الرقمي مختلفة  بين دول العالم،  فالدول النامية مفهوم التحول الرقمي عندها يكمن  في جزء صغير من الاقتصاد الرقمي  وهو الاوارق و المعاملات المالية او التحويلات و المفهوم العالمي للدول المتقدمه هو تحويل الارقام إلى رفهيه للشعوب و الانسانيه

وعن ميزات التحول الرقمي، قال ، أن الهدف من التحول الرقمي هو اعادة تشكيل الطريقة التي يعيش ويعمل ويفكر ويتفاعل ويتواصل بها الناس اعتمادا على التقنيات المتاحة مع التخطيط المستمر والسعي الدائم لإعادة صياغة الخبرات العملية

وتابع الخبير الاقتصادي، اضافة إلى تحسين الكفاءة وتقليل الإنفاق وتطبيق خدمات جديدة بسرعة ومرونة، وتحقيق تغيير جذري في الخدمات المقدمة للأفراد في مجالات الصحة والتعليم والسلامة والأمن وتحسين تجاربهم وإنتاجيتهم

بجانب تغيير نماذج العمل وتغيير العقليات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لتكون أكثر إدراكا ومرونة في العمل وقدرة على التنبؤ والتخطيط للمستقبل تمكين الابتكار بشكل أسرع لتحقيق النتائج المرجوة والسير نحو النجاح، وتوفير إستراتيجية لخلق قيمة تنافسية أعلى وفرق عمل متطورة واستدامة ثقافة الإبداع

وعن فوائد التحول الرقمي فقال سمير رؤوف تتمثل في استبدال العمليات الرقمية بالتقليدية، زيادة وقت التفكير في التطوير، تغيير نماذج العمل وتغيير العقليات، زيادة كفاءة سير العمل وتقليل الأخطاء.

وتابع : بالاضافة إلى تسريع طريقة العمل اليومية، وتطبيق، وخدمات جديدة بسرعة ومرونة، وتحسين الجودة وتطوير الأداء،زيادة الإنتاجية وتحسين المنتجات، زيادة رضا المستفيدين، تحسين جدوى الاستثمار.
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